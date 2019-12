Řidič objíždějící tramvaj rozzuřil chodce, ten mu kopl do zrcátka

Trpělivost scházela pětadvacetiletému řidiči Škody Octavia v Minské ulici. Když tramvaj stála v zastávce, nechtěl za ní čekat, ale rozhodl se ji objet zleva.

Před stojící tramvají však ve stejnou dobu přecházel osmačtyřicetiletý muž. „Ten nepředpokládal, že bude někdo tramvaj objíždět zleva, takže jej předjíždějící auto velice vyděsilo,“ uvedl policejní mluvčí David Chaloupka. Na řidiče proto chodec vzrušeně gestikuloval a také na něj zakřičel.

„Šofér octavie si to však nechtěl nechat líbit a muži řekl, aby z vozovky vypadl. To už však bylo na rozčíleného chodce moc, neudržel se a kopl do zrcátka vozu, které tím poškodil,“ přiblížil mluvčí.

Konflikt nakonec museli řešit policisté. Na své chování doplatí oba muži. Zatímco chodec spáchal přestupek poškození cizí věc, řidič se provinil přestupkem v dopravě.