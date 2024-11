Workout? Pomyslný návrat k Sokolu, říká propagátor venkovního cvičení

Neznalý člověk by si mohl myslet, že radnice chystají pro děti nové průlezky. Hrazdy a překážky pro takzvaný workout však mají zájemcům pomoct vyformovat postavu a zlepšit kondici stejně jako stroje v posilovnách.

Brno i další města a obce na jihu Moravy proto budují hřiště pro cvičení vlastně pro každého. „Trénink s vlastní vahou je zdravější a workoutová hřiště jsou pro něj ideální,“ tvrdí třicetiletý kouč a pedagog Michal Vrtal, který se workoutu, z něhož se postupně vyvinulo i stejnojmenné sportovní odvětví, věnuje

Jaký je hlavní rozdíl oproti klasickému cvičení v posilovně?

Workout je komplexnější. V posilovně cvičíte jednotlivé svaly, pokud tedy nevyužíváte nějaký speciální stroj. Ve workoutu je to spíše o zapojení celého těla nebo jednotlivých svalů v jednom svalovém řetězci.

Dalo by se tedy říct, že je workoutové cvičení zdravější?

Je o kus zdravější a vlastně jde o návrat do minulosti. Vždyť taková cvičení se dělala například v Sokolu. Zkrátka lidé cvičili doma nebo ve škole bez nějakých strojů.

Přitom cvičící barevné platformy i hrazdy vypadají jako moderní výstřelek.

Hřiště vypadají moderně, ale cvičebně nejde o nic nového. Dřív se lidé houpali na věšácích na prádlo, ty už teď na sídlištích chybějí. Když jsem začínal cvičit já, lezli jsme hodně po stromech. I tak se přece dá získat síla.

Má workout využití třeba také směrem k extrémním závodům, jako je například populární Spartan Race?

Určitě ano. Hodně posílíte vršek těla, který potom používáte při ručkování, shybech. Dohromady to určitě dává smysl, nejen závodníkům. A když už vám to přijde málo, přidáte si i k workoutu závaží.

Trenéři v posilovnách často říkají, že samouci většinou cvičí špatně. I ve workoutu lidé chybují?

Cvičit blbě se dá všude. I na hrazdě musíte pochopit, co vlastně děláte. Špatný úchop může ublížit nebo zhoršit celé cvičení. V tom je ale komunita cvičících skvělá. I když se neznáte, zkušenější umí poradit, pomoct. V posilovnách tohle často chybí. Sám jsem tedy mnohokrát pomáhal někomu, kdo dělal něco špatně a určitě nejsem jediný.

Mění se tato komunita v čase?

No je pravda, že dnes už má, podobně jako to bývá v posilovnách, v uších sluchátka a jede si to svoje. Ale pořád to funguje tak, že se většina nebojí poradit.

Už to však zřejmě není tak osobní.

Před deseti lety jsme se jako komunita znali snad úplně všichni, protože hřišť bylo o dost méně. Teď každý chodí na to svoje. Takhle jsem ale dřív poznal obrovské množství lidí díky tomu, že jsme se všichni potkali na hřišti v Králově Poli. Teď se vám snadno může stát, že vidíte vyrýsovaného, namakaného borce, kterému to fakt jde, a vůbec netušíte, že jde třeba o mistra republiky.

Dá se do workoutu vklouznout rychle?

Než se člověk naučí první náročnější cvik, zabere to i půl roku. Důležitý je pravidelný trénink, aby se svaly nestihly znovu zkrátit.

Ve workoutu se dnes také soutěží. Jak to vůbec vypadá?

Je to třeba jako v gymnastice, ale větší freestyle. Zkrátka děláte volnou sestavu prvků a rozhodčí je ohodnotí. Není to ale tak přísné jako zmiňovaná gymnastika, kde za cvik máte bodový zisk. U nás se hodnotí hlavně provedení. Tři lidé udělají stejný cvik, jenže někdo jej třeba udrží déle, což se víc cení. Potom jsou samozřejmě i disciplíny se závažími, které si připevníte k tělu.

Umíte lidi dostat na hřiště, zvlášť když jste navíc pedagog?

Máme ve škole výhodu ve vlastním hřišti. Je to ale těžší a těžší. Všichni si dělají své věci, chodí do různých klubů, nebo jsou zkrátka líní. Kondice dětí rozhodně klesá. Pár lidí se mi nicméně podařilo přesvědčit.

Čím?

Workout je přece krásný sport. Ono to pak hezky působí, jste vyrýsovaní. Když se roztočíte okolo hrazdy, vypadá to dobře a tak těžké to přitom není.

Hřišť po Brně i jižní Moravě jsou dnes desítky. Máte své oblíbené?

Máte pravdu, je tu spousta hezkých workoutových míst. Které je však za mě úplně ideální, tak to je v brněnské Bystrci v Ečerově ulici. Jde o velký plac od firmy RVL13, která dělá opravdu dobrá certifikovaná hřiště a specializuje se na tyto víceprvkové parky. Pak se dá vymyslet spousta zajímavých prvků.