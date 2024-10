Brno přivítá hvězdy. Adams zazpívá potřetí, pohodářům z New Yorku fandí Tarantino

Kanadská rocková hvězda se vrací do Česka ani ne rok po úspěšném prosincovém vystoupení v Praze. „Koncert v hlavním městě měl skvělý ohlas, tak jsme se rozhodli uspořádat další v Brně pro ty, kteří ho nestihli,“ hlásí organizátor Ondřej Pojzl ze společnosti Live Nation.

Adams v Brně zazpíval už v letech 2014 a 2017, velký zájem je také o jeho třetí jihomoravskou štaci. Zbývá pár posledních vstupenek, které lze zakoupit za 2 490 korun.

Čtyřiašedesátiletý muzikant patří mezi největší hvězdy populární hudby osmdesátých a devadesátých let. Idol běžně neformálně oblečený do modrých džínsů a bílého trička, s elektrickou kytarou v ruce, se proslavil hity jako Heaven nebo Summer of ’69. Na svém kontě má téměř dvě desítky studiových alb, včetně nedávno vydaných So Happy It Hurts a muzikálu Pretty Woman, ceny Grammy a tří nominací na Oscara.

Mimo hudební kariéru je Bryan Adams i filantropem, jenž se věnuje podpoře charitativních organizací zaměřených na pomoc dětem a boj proti rakovině.

„U všech hvězd této velikosti se musí počítat s tím, že vše musí být připraveno na té nejvyšší úrovni. Jak pro samotného umělce, tak samozřejmě i pro jeho fanoušky,“ poznamenává Pojzl. Nicméně zároveň dodává, že přímo k agentuře kanadský zpěvák žádné specifické požadavky neměl.

„Kriminálníci“ hledají nové posluchače

Fajnšmekři se těší i na zahájení festivalu Groove Brno, které obstará další světová hvězda – Fun Lovin’ Criminals. Tato tříčlenná kapela z New Yorku, známá svou směsí hip hopu, rock’n’rollu, blues-jazzu a latin-soulu, zahraje ve čtvrtek ve 20 hodin.

Skupina se proslavila hlavně písní Scooby Snacks, která obsahuje samply z filmů jejich fanouška Quentina Tarantina, či skladbou Love Unlimited s odkazem na slavnou doprovodnou skupinu Barryho Whitea. Jejich texty často reflektují život ve velkoměstě, jsou tak mnohdy drsné, satirické nebo humorné.

„Překvapivě s Fun Lovin’ Criminals byla dohoda celkem nenáročná. Chvíli jsme hledali termín a diskutovali podmínky, ale u většiny zahraničních kapel bývá domluva složitější a delší,“ podotýká Lucie Karafiátová ze společnosti Bujoart, která koncert organizuje.

Je podle ní znát, že „kriminálníci“ chtějí růst a mají zájem oslovovat nové posluchače. „Jsou velice vstřícní, do Brna se těší a jednoduše jsou cool. Jsme si jistí, že návštěvníci se můžou těšit na pohodáře, kteří si jejich přízeň maximálně užijí,“ dodává. Lístky na staní jsou stále k dispozici, a to za 890 korun.

Na osobnost mezinárodního formátu se mohou těšit brněnští fanoušci také v pátek, kdy od 20 hodin představí v Sono Centru své nově oceněné album Lighthouse americký písničkář Duff McKagan, jeden ze zakládajících členů Guns N’ Roses.