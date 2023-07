V Brně se vystřídaly hvězdy. Deep Purple těšili hlavně pamětníky, Depp i mladé

Neexistuje moc hudebních skupin, kde na sebe hlavní pozornost nestrhává zpěvák, ale kytarista. Americká kapela Hollywood Vampires, v níž struny rozeznívá hvězdný herec Johnny Depp, takovou výjimkou je. A v neděli se o tom přesvědčili i fanoušci v Brně, kam světový umělec se svými kamarády jejich rockovou show přivezl.

Stačilo, aby charismatický šedesátník mrknul do publika s šibalským výrazem piráta Jacka Sparrowa, což je jedna z jeho nejznámějších filmových rolí, a zejména fanynky v brněnské hale na něm mohly oči nechat.

„Johnnyho miluji jako herce. Když jsem se dozvěděla, že hraje i v kapele, pustila jsem si její písničky a zalíbil se mi i v nich. Až mě překvapilo, jaký má hlas, když zpívá!“ rozplývala se fanynka Eva Martinson, která si koncert nenechala ujít.

Pohříchu Depp svůj hlas nenechával zaznít moc často, většinu koncertu se věnoval kytaře a doprovodu zpěváka Alice Coopera. Ten je další výraznou osobností Hollywood Vampires, stejně jako druhý kytarista Joe Perry, známý z Aerosmith.

Vlastní verze Smetanovy Vltavy

Sestava tohoto ražení, jakým se v rockovém světě říká superskupiny, jen podtrhla, jak zvučná společnost si v Brně o víkendu podávala dveře. Již v sobotu arénu velmi slušně zaplnila legenda z největších, a to Deep Purple. Tato hardrocková stálice oslavila neuvěřitelných pětapadesát let na hudební scéně.

„Věk je samozřejmě trochu znát, ale pořád jim to hraje skvěle. Říká se, že už nebudou vystupovat, tak věřím, že snad nešlo o poslední koncert, že je fanoušci ještě spát nenechají,“ zasnil se brněnský fanoušek David Kozlovský.

Vystoupení si užil, přestože Deep Purple již logicky nehrají v původní sestavě z roku 1968. Zpěvák Ian Gillan, bubeník Ian Paice a basák Roger Glover zůstali. „Nejvíc mrzutý byl kdysi odchod klávesáka Jona Lorda, toho člověk musel milovat. Ale když se najdou špičkoví hudebníci, tak jim to spolu dobře hraje, je to jednoduché,“ ocenil veterány i mladší členy své milované skupiny.

Ta si pro české publikum nachystala například vlastní verzi Smetanovy Vltavy, zaznít pochopitelně musela i legendární píseň Smoke on the Water. „Tahle je moje, mám ji i jako vyzvánění na budíku. Teď už můžu jít domů,“ zářila fanynka Blanka, jedna z mála skutečně mladých návštěvníků brněnské zastávky Deep Purple. Logicky měli převahu pamětníci.

Každý si přišel na své

Den po Deep Purple se na Deppa a spol. dostavilo mladší publikum. I Hollywood Vampires jim nabídli obří rockové hity, ostatně kvůli jejich hraní před lety vznikli a při vymýšlení názvu se rovnou inspirovali pijáckým spolkem největších rockových hvězd v čele s Cooperem.

Traduje se, že kdo se chtěl stát jeho součástí, musel na jednom z večírků, které probíhaly v Londýně nebo Los Angeles, „přepít“ všechny stávající členy. Řada z uchazečů se i vinou tohoto bezuzdného životního stylu nedožila dlouhého věku a právě jim, interpretům, jako byli Led Zeppelin, The Who nebo The Doors, nyní kalifornská kapela skládá poctu.

Při hitech jako Break On Through (To the Other Side) od The Doors nebo Baba O'Riley, již proslavili The Who, přetékala hokejová hala nadšením. Když pak řízné rockové tempo zpomalilo, Cooper přenechal mikrofon Deppovi a ten zazpíval slavnou skladbu Heroes, kterou kdysi o hrdinech napsal David Bowie v Berlíně a nedávno ji do své komorní verze upravila i kultovní skupina Depeche Mode, bylo o spokojenost fanoušků postaráno.

Depp, Cooper a Perry je dostali do takového varu, že nakonec organizátorům „odpustili“ přesun celé mamutí akce z podmanivého prostředí zámecké zahrady ve Slavkově u Brna, kde měly kapely podle původního plánu vystoupit, do mírně neosobní sportovní haly. Druhým důvodem, proč přesun akce leckomu přišel nakonec vhod, byla obrovská letní horka, před nimiž bylo možné utéct do klimatizované arény.

Přestože někteří z fanoušků už měli v místě původního dějiště zajištěné ubytování a těšili se na atmosféru pod širým nebem, uznali i výhody nové destinace.

„V minulosti právě při koncertu Deep Purple ve Slavkově pršelo tak silně, že jim napršelo do varhan a museli dovézt jiné. Tehdy se opravdu venku ženili čerti. Staleté stromy ležely v alejích, my jsme byli mokří na kůži. To se vám v hale naštěstí nestane,“ rozesmála se fanynka Zuzana Polášková.