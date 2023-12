Brno zbouralo nejstarší saunu, lidé si teď hlasováním prosadili vybudování nové

Brňané během listopadu rozhodli o tom, že se má nová sauna s ochlazovacím bazénkem jako náhrada té nejstarší vybudovat v areálu juliánovského koupaliště. Projekt skončil v hlasování na druhém místě, získal téměř čtyři tisíce hlasů. Magistrát tak na její výstavbu vyčlení téměř pět milionů korun.

Za úspěchem stojí saunařská komunita čítající zhruba 350 členů, která se kolem původní sauny v bývalých konírnách v zahradě Arnoldovy vily vytvořila v průběhu několika desetiletí.

Její členové vnímají současné vítězství jako hořkosladké. „Máme smíšené pocity. Na jednu stranu radost, že se nám podařilo získat cestu k financování a uskutečnění plánu na novou saunu, na druhou stranu ale přetrvává pocit, že ta stará se neměla bourat, případně nám měli poskytnout alespoň jiné odpovídající prostory,“ shrnula zástupkyně spolku Komunitní sauna Drobného Šárka Svobodová.

Výsledky hlasování komunita vnímá i jako zprávu pro politickou reprezentaci města. „Dosud nejstarší brněnskou saunu zbourala bez adekvátní náhrady. Lidé tak přišli o místo pravidelného setkávání a posilování fyzického i duševního zdraví. Jsme rádi, že myšlenka inkluzivní sauny pro rodiny oslovila tak velkou skupinu lidí a uspěla díky jejich podpoře. Celý příběh tak může mít šťastný konec v podobě zbudování nové sauny,“ prohlásila saunařka Marie Kala, která projektu do participativního rozpočtu navrhla.

O původním záměru demolice sauny vybudované v 70. letech se členové komunity dozvěděli loni na jaře. Tehdy vyvolali rozruch, spustili iniciativu za zachování jejích zázemí. U politiků získali příslib, že se nebude bourat, a naopak se opraví, aby splňovala moderní požadavky. Následně usilovali o získání pronájmu sauny pro jejich nově vytvořený spolek Komunitní sauna Drobného, o politickou podporu přišli žádat městské zastupitele oblečení v županech a s ručníky na hlavě.

Letos v létě pak saunaři s velkým překvapením zjistili, že stroje začaly s vyklízením starého objektu. V ohrožení se ocitlo staré vybavení, narychlo tak zorganizovali vyklizení. K zahájení prací došlo přesto, že se teprve pár dnů poté měli zástupci komunity kvůli sauně setkat s primátorkou Markétou Vaňkovou (ODS).

Po vyklizení následovala demolice. Stav budovy byl údajně život ohrožující a její rekonstrukce s celkovou obnovou Arnoldovy vily, kterou má na starosti Muzeum města Brna, by byla příliš nákladná. Tato instituce zajišťuje také revitalizaci zahrady, jež spolu s budovou dostane nový kabát.

Oživení pro letní koupaliště

Nová sauna vznikne v areálu juliánovského koupaliště. Má být bezbariérová, samostatně přístupná a sloužit nejen dlouholeté komunitě, ale i dalším zájemcům z blízkého i vzdálenějšího okolí. Naváže tím sice na víc než čtyřicetiletou historii původního provozu, přijde ale zároveň o genius loci objektu v zahradě Arnoldovy vily.

V ideálním případě má náhrada podle Svobodové vyrůst do dvou let. Původní sauna přitom zavřela už před víc než rokem a půl. Protože její komunitu tvořili i lidé pokročilého věku, dá se očekávat, že po odmlce už část z nich nemusí do nových prostor zamířit. Hlavně pro starší členy komunity sauna představovala místo prospěšné pro jejich zdraví i setkávání s přáteli.

Juliánovské koupaliště nabídlo komunitě vedení židenické radnice, protože chce získat další využití pro areál sloužící pouze v letních měsících. Sauna má do něj vnést život po zbytek roku. „Bude určena pro ty, kdo se chtějí opravdu saunovat. Nepůjde o vyloženě komerční provoz typu například Maximus Resort, ale rekreačně-sportovně-relaxační místo pro co nejširší skupinu lidí,“ nastínil židenický starosta Petr Kunc (nez.).

Komunitní sauna v Arnoldově vile se začala připravovat ke zbourání na přelomu jara a léta (23. června 2023):