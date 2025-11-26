Další volby na dohled, strany v Brně už se houfují. Otazník je u primátorky i ANO

O své jedničce má od úterý jasno brněnská KDU-ČSL. Do voleb už ji tentokrát nepovede končící ministr životního prostředí a nový poslanec Petr Hladík, ale starosta brněnské části Kohoutovice Jakub Hruška.
V nominaci se dokázal prosadit před dalšími zvažovanými jmény, včetně bývalé poslankyně lidovců a známé brněnské političky Marie Jílkové. Ta ještě v pondělí dotaz, zda by chtěla být lídryní, považovala za předčasný, další den ale už bylo jasno.
Hladík si prosadil svého „koně“, který má stejně jako on velké politické ambice a jde tomu naproti. Starosta Kohoutovic se snaží pracovat na svém osobním marketingu i prezentaci svých úspěchů. Už při vzniku současné koalice se o něm mluvilo jako o možném nástupci Hladíka.
|
Brněnští lidovci hledají „nového Hladíka“, může jím být starosta Kohoutovic
Ten navíc z Brna úplně nemizí, ostatně vliv si drží i v místní buňce. „Jak jsem slíbil voličům, chci být hlasem jižní Moravy v Praze,“ uvedl s tím, že za rok kandidovat sice bude, ale nemá zájem o žádné případné funkce ve vedení města, aby je nekumuloval s mandátem poslance.
Lidovci nepůjdou do voleb sami a za rok ve volbách opráší minulé spojenectví s ne příliš výrazným a v Brně téměř neviditelným hnutím STAN. Obě strany si spolupráci pochvalují.
Naopak zájem o případnou koalici s ODS ve formátu SPOLU u lidovců příliš velký nebyl. Sama primátorka si ji ještě před rokem v rozhovoru pro MF DNES přála. Toto přání se jí nesplní a musí se smířit s tím, že to bude jako minule „jen“ ve spojenectví s TOP 09.
Spojení i rozhádaní liberálové
Mezi prvními vyrukovali s lídrem i Piráti. Jejich jednička Adam Zemek tentokrát nechce jít do voleb samostatně, ale vyjednává spojenectví liberálních stran. V úterý oznámil, že do voleb chtějí jít Piráti společně mimo jiné s uskupením Fakt Brno a také Žít Brno. Právě tato spolupráce už vyvolala reakci hlavní tváře posledního zmíněného uskupení Matěje Hollana, kterému se pakt nelíbí.
Uskupení Fakt Brno je problematické i pro Zelené, proto u podpisu memoranda o volební spolupráci chyběli jako další liberální strana, která má v Brně své starostky i zastupitelky na magistrátu.
|
Uskupení Fakt Brno těžilo z vazeb na ODS, stáhlo hlasy liberální konkurence
Pětice stran, která hodlá jít do voleb společně, se primárně vymezuje vůči extremistům, což nyní dává do souvislosti s celostátní politikou. Na brněnské úrovni se kandidátovi na primátora Zemkovi nelíbí, že předsednictví kontrolního výboru připadlo hnutí SPD, které označuje právě za extremistické a odmítá s ním spolupráci. Jiné strany v zastupitelstvu včetně ANO považuje za možné partnery.
Spojenectví se dá předpokládat i u zmíněného SPD, které na ně vsadilo i posledně. Podle místopředsedy brněnské buňky Leoše Prokeše aktuálně probíhají jednání. „Už teď je jasné, že o pozici lídra nebude jednoduchý souboj, nominantů bude rozhodně více než v minulých letech,“ poznamenal.
Nejistota u Vaňkové, hrozba vyloučení nad ANO
Stále ani není jasné, jestli sama primátorka Markéta Vaňková bude kandidovat. „V tuto chvíli toto téma vůbec neřeším,“ prohlásila politička s tím, že sněm ODS, kde se to má řešit, bude až na jaře. V jejím případě je ve hře zřejmě i zdraví. Poslední rok se potýkala s komplikacemi, kvůli nimž ji i při řízení zasedání zastupitelů několikrát vystřídal její první náměstek z hnutí ANO René Černý, některá jednání pak absolvovala na dálku online.
Jak to bude s hnutím ANO, je v tuto chvíli největší otázkou, a to kvůli sporům brněnské organizace v čele s Černým a krajskou šéfkou Alenou Schillerovou.
|
Ultimátum od Schillerové. ANO musí opustit brněnskou koalici, padl i termín
Zatímco ona už více než půl roku tlačí na to, aby hnutí odešlo z vedení Brna a nespolupracovalo s ODS, Černý váhá a další jeho kolegové chtějí zůstat. Neuposlechnutí výzvy může mít dopad na to, jestli „rebelové“ dostanou prostor za rok pod značkou ANO v Brně znovu kandidovat. Schillerová se už nechala slyšet, že případný vzdor ji nenechá klidnou a bude jej řešit i za pomoci stranických nástrojů. Tím nejradikálnějším by bylo vyloučení.
Hnutí může nicméně do voleb získat i spojence v podobě Sociální demokracie. Strana, která se vytratila z politické mapy, v Brně ještě stále přežívá. Samostatná kandidatura by ji ale mohla i na brněnské půdě definitivně zaříznout. Sociální demokraté, kteří jsou součástí městské rady, proto řeší možné strategie a formáty volební spolupráce.
Radní Jiří Oliva o nich nechtěl mluvit, naznačil však, že je logické se ptát, jestli je možným partnerem pro SOCDEM v Brně hnutí ANO, když jej on sám volil ve sněmovních volbách a dal mu přednost před vlastní stranou, která kandidovala pod hlavičkou Stačilo! společně s komunisty. Po volbách pak sám říkal, že je jeho strana pohřbená a rezignoval na post celostátního místopředsedy. Ve straně ale zůstal. Zatím...