Vydrží koalice ODS a ANO? Rok před obecními volbami stoupá napětí nejen v Brně

Blanenský starosta Jiří Crha (ODS) oznámil, že mu s kolegy z ANO došla trpělivost a mluví o dlouhodobých neshodách se svou místostarostkou Lenkou Dražilovou, která je zároveň poslankyní tohoto hnutí.
„Z různých stran jsme získali informace, že zástupci hnutí ANO předávají opozici podklady doplněné instrukcí, jak na nás útočit. Takové jednání je hluboko za hranou,“ prohlásil Crha, jenž rovněž kumuluje funkce a je náměstkem na jihomoravském hejtmanství.
Dražilová na sociální síti nepopřela, že se nějakou oklikou jejich stanoviska k zástupcům či příznivcům jiných stran dostala jako možná munice na ODS. „Doteď jsem nevěděla, že máme na radnici nějaké tajné dokumenty, které by opozice neměla vidět,“ sdělila.
Opoziční strany svorně tvrdí, že žádné materiály od ANO nedostaly. Jenže údaje nemusejí mít jen písemnou podobu, jak připomíná opoziční zastupitel Lukáš Toman (Fórum Blansko). Politici se znají, baví se spolu i napříč stranami, takže se dozvídají různé věci. „Říkaly se různé informace, ohledně ceny projektu, ale i dalších věcí,“ zmínil investici na revitalizaci rekreační oblasti Palava za 138 milionů korun.
Jak ale přímo opoziční sdružení z dat zjistilo, hnutí ANO informace překroutilo. Dražilová, která nejdříve zakázku odmítala podpořit, na mimořádné schůzi zastupitelů k tématu následně otočila. Redakci iDNES.cz sdělila, že jen údajně chtěla vědět, jestli má projekt většinovou podporu politiků.
Rozpad koalice není vyloučen
Smírčí jednání mezi oběma rozhádanými subjekty se koná podle starosty dnes. Crha už dopředu avizoval možný rozpad koalice. „Následně budeme případně jednat s dalšími možnými partnery,“ nastínil, přestože současné koaliční uspořádání se v Blansku po minulých komunálních volbách rodilo velmi těžce a jiná varianta vlastně ani moc nepřicházela v úvahu.
Nové volby budou už za rok, a tak je možné, že obě uskupení rozjíždějí kampaň, že druhá strana jen politikaří, dostává instrukce z Prahy a nesnaží se rozvíjet spravované město ku prospěchu jeho obyvatel.
Crha ale neřeší jen osud koalice v Blansku, v pondělí 24. listopadu chce získat důvěru svých spolustraníků na krajském sněmu ODS, aby mohl dál řídit krajskou organizaci strany. Od rezignace jeho někdejšího kolegy Pavla Blažka v souvislosti s bitcoinovou aférou před půl rokem byl dosud jen pověřen řízením. Spolupráce s úhlavním politickým nepřítelem ve městě, kde je starostou, by mu mohla některé hlasy odehnat.
Krize kvůli funkci pro Crhovu partnerku
Dražilová je pak věrnou kolegyní Schillerové, která spolupráci v Blansku těžce nesla, ale dosud hájila slovy, že šlo o sňatek z rozumu, protože jiná cesta než s ODS nebyla možná. „Ale Lenka se vymezuje, některé věci se jí nelíbí a dává to najevo,“ poznamenala Schillerová.
Zejména se vrací k nominaci Crhovy partnerky a členky ODS Vladimíry Danihelkové do čela Jihomoravské zdravotní, organizace zastřešující krajské nemocnice, přestože sama řídí městský špitál v Blansku.
Trojice blanenských radních za hnutí ANO byla v reakci na žádost krajského úřadu o souhlas s nominací Danihelkové na červnové schůzi radních proti, čtyři další z ODS a tamního sdružení Volba pro Blansko naopak pro. Bez hlasu Crhy, tedy partnera Danihelkové, by tak souhlas neprošel.
Starosta byl v jasném střetu zájmů, přesto hlasoval, což mu však zákon nezakazuje. Podjatost je nutné pouze nahlásit. „Zákon je sice jedna věc, ale máte přece i nějakou morálku,“ podotkla Schillerová.
ANO chce zůstat ve vedení Brna s ODS
Ta dává Crhovi opakovaně cejch nástupce „arcilotra“ Blažka, kvůli němuž tlačí na brněnské ANO, aby opustilo koalici na Nové radnici. Tvrdí, že tamní politici z ODS byli úzce propojeni se strůjcem bitcoinové aféry a pro hnutí je pokračování koalice reputačním rizikem. Naposledy dala svým kolegům z Brna termín k odchodu z magistrátu do 30. listopadu.
Zástupcům ANO se ale odtamtud očividně nechce. Je to patrné z toho, že se rozhodnutí už půl roku odkládá a ani po posledním avizovaném termínu se nestalo nic. Vidět to je i z vyhýbavých a občas podrážděných reakcí brněnských zastupitelů ANO na dotazy, co se bude dít. Někteří ale jasně říkají, že chtějí ve vedení Brna zůstat, protože dali slib občanům.
Schillerová už na začátku října naznačila, že hnutí má i své vnitrostranické nástroje, jak situaci řešit, kdyby Brno neposlechlo. „Ale já přes média nikdy nevyhrožuji,“ dodala vzápětí.