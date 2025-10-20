„Tam mordýři só skovaní.“ Redaktorka iDNES.cz vydala knihu o brněnských zločinech

  12:56,  aktualizováno  12:56
I podle úryvku z kramářské písně „Tam mordýři só skovaní“ se mohla jmenovat nová kniha z pera redaktorky iDNES.cz Jany Soukupové. Nakonec však publikace o 230 stranách nese název Brněnské mordy. Právě vychází v rámci Velkého knižního čtvrtku a zájemci už ji najdou i na knihkupeckých pultech.
Redaktorka iDNES.cz Jana Soukupová napsala knihu Brněnské mordy s podtitulem O...
Dalších 82 fotografií v galerii

Redaktorka iDNES.cz Jana Soukupová napsala knihu Brněnské mordy s podtitulem O děsivých osudech, vraždách a explozích. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

S podtitulem O děsivých osudech, vraždách a explozích knihu vydalo nakladatelství Druhé město a je v ní sebráno 33 skutečných mordýřských příběhů, jež zhruba před sto lety přitahovaly největší pozornost senzacechtivého diváctva v soudních síních, na popravištích i na stránkách dobového tisku.

Stoleté mordy

Na iDNES.cz tyto morytáty vycházely od ledna do srpna 2024 i s bohatou fotodokumentací, plánky či výstřižky z novin a soudních spisů. Kniha přináší rovněž řadu fotografií i zasvěcenou předmluvu historika Michala Konečného, který se především brněnským dějinám dlouhodobě věnuje.

„Dobový tisk, dnes už poměrně pohodlně přístupný v on-line knihovnách, se stal velmi častým a nesmírně zajímavým zdrojem mé cesty do krvavé historie,“ podotýká autorka knihy.

Venkovanka se dostala do spárů kuplíře, zavraždil ji fanatický bratr

„Výběr kauz se odvíjel od míry sledovanosti a dozvuku těchto událostí. Kde to je možné, věnuji se i pochybením a omylům v tisku, který na tehdejší možnosti pracoval neskutečně rychle, ale často s chybami. Jinde poukazuji i na některé soudní rozsudky, jež se rovněž, zvlášť s odstupem času, nezdají být neomylné,“ dodává.

Setkání s autorkou se tento týden odehraje v rámci Velkého knižního čtvrtku 23. října od 17. hodiny ve foyer brněnské Knihovny Jiřího Mahena v Kobližné ulici. Více však bude Jana Soukupová číst ze své knihy tamtéž, ale v sále v 5. patře, a to v úterý 25. listopadu od 17:30.

Autor:
Vstoupit do diskuse