Lidé upozornili policii na kličkující auto, jeho řidič prokládal pivo vodkou

Osobní vůz kmital po celé šířce silnice, tedy i v protisměru, kde ohrožoval ostatní řidiče. Několik z nich kvůli tomu volalo na tísňovou linku policie.
Vyslané hlídce se podařilo nebezpečné auto zastavit na autobusové zastávce nedaleko Svinošic. Padesátiletý řidič na otázku, zda před jízdou pil, odpověděl „ne“. Dechová zkouška mu však opakovaně naměřila přes čtyři promile alkoholu. Následně šofér přiznal, že od rána prokládal pivo vodkou.
„Policisté proto muži na místě zadrželi řidičský průkaz a na další cestu za volantem už mohl zapomenout. O odvoz domů se nakonec musela postarat rodinná příslušnice, která na místo kontroly dojela,“ informoval policejní mluvčí Petr Vala.
Řidiče bude policie stíhat pro ohrožení pod vlivem návykové látky, za což mu hrozí až roční vězení, peněžitý trest nebo zákaz řízení.