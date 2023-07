Jsem ráda, že je tolik různých situací pro řadu vín, říká sommeliérka

Působila v michelinské restauraci, spoluvlastnila vinné bary, obdržela titul Fine and Rare Wine Specialist a nakonec se stala národní sommeliérkou. „Někdy se věci přirozeně vyvinou v něco skvělého, a to se stalo i mně,“ říká Klára Kollárová.

Co to vlastně znamená být národní sommeliérkou?

Co si asi každý představí, je profesionální prezentace moravských a českých vín a našeho vinařství na národní i mezinárodní úrovni. Mým hlavním úkolem je ale rovněž práce s vinaři a degustátory, také s odbornou i širokou veřejností a propojování těchto ne vždy si úplně blízkých skupin. Vinařům a degustátorům na vinařských podoblastních workshopech a masterclass představuji konkurenční zahraniční vína a porovnáme je s vinařským stylem našich vín. Veřejnosti, tedy zákazníkům, se snažím formou rozhovorů a textů či videí pomáhat hledat si cestu k našim kvalitním vínům a jejich výrobcům. Vedle toho je součástí mé práce i hodnocení vín na našich i světových soutěžích. V neposlední řadě se neustále vzdělávám na různých degustacích a seminářích.

Jak vypadá váš běžný den v práci?

To je různé. Když jedu z Prahy na jih, tak startuje již třeba v 6 hodin ráno na D1. Většina té mediálně viditelné práce je až navečer při degustacích, workshopech a masterclass. Velká část je však standardní práce u počítače. Jezdíme ale samozřejmě i do zahraničí, natáčíme různé pořady. Kdybych to měla shrnout jedním slovem – je to pestré.

Máte nějaký pracovní cíl?

Cíl je jasný – být nápomocná vinařům a našim vínům při jejich cestě k zákazníkům u nás i ve světě. Pak se také zaobírám myšlenkou ponořit se více do práce ve sklepě. Uvidíme, jak se to bude dát časově skloubit.

Čím jsou podle vás unikátní česká a moravská vína?

Jako absolutní insider musím říct, že pro mě jsou to hlavně lidé, kteří za našimi víny stojí. Jsou to silné osobnosti, které se musí poprat s přírodou, technologií, marketingem, exportem i obchodem a nakonec ještě s náruživými milovníky vína, kteří přijdou v sedm večer do sklepa za zábavou. (směje se) Každý to dělá po svém a výsledky jsou tedy různé a neměřitelné, ale vždy mě někdo na mých cestách za vínem obohatí svým pohledem na věc a překvapí třeba i změnou, která vede k lepšímu. Pak jsou to samozřejmě naše středoevropské odrůdy, které jsou ve světě čím dál více oceňovány – vlašák, frankovka nebo pálava i müllerka.

Jaké víno máte vy osobně nejraději?

Já to nedokážu říct. Každá příležitost má své víno a jsem ráda, že je tolik různých životních situací pro obrovskou řadu vín.

Dáte si skleničku vína i ve svém volnu?

Právě že teprve ve volnu si tu skleničku vína jen tak dám. Nemusím bilancovat, hodnotit, popisovat a zamýšlet se. Prostě jen si vychutnávám plnými doušky s radostí z dobrého vína.

Jak jednoduše poznat, jestli je víno kvalitní, nebo ne?

Jednoduše to bohužel úplně nejde. Víno je fantastická věc, ale rozhodně není jednoduchá. Ale to není ani dobrý chleba nebo třeba svíčková. (směje se) Prostě musíte ochutnávat, zkoušet a ideálně konzultovat v oblíbené vinotéce nebo s vinařem ve sklepě. Základ je nebát se ptát a degustovat.

Doporučíte, podle čeho vybírat dobré a kvalitní víno v supermarketu?

Nabídka vín v supermarketu je strašně široká. Pokud nabízí vlastní značku, je to téměř vždy sázka na jistotu. Pokud ne, tak prostě musíte opět zkoušet. Vyberte si třeba jednu oblíbenou odrůdu nebo region a pak zkoušejte vína od různých producentů. Většinou jich není tak moc, a tak když ochutnáte všechny, budete mít dobrou představu, který producent je zodpovědný a nabízí dobrý produkt, a který ne. Určitě je dobré si etikety vyfotit nebo zaznamenat do některé z aplikací. Dalším mým tipem je koupit dvě nebo více vín stejné odrůdy a společně je ochutnat. Jedině tak doopravdy zjistíte, které víno je chuťově lepší. Samozřejmě, že ho nemusíte a vlastně skoro nesmíte vypít najednou. Otevřené lahve vydrží určitě minimálně dva až tři dny zavřené šroubovým uzávěrem, nebo jen tak korkem. Případně si založte vinný klub a můžete pozvat jednou za týden přátele a vína ochutnat společně. A později můžete zážitek obohatit o párování vína s jídlem.