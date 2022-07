Mokrý obličej, kopanec do zad. Ve 4D kině fouká, a dokonce i sněží

Sledování filmu ve speciálním sále si na vlastní kůži vyzkoušela redaktorka MF DNES a se vším všudy se účastnila děje na plátně.

Každý, kdo někdy brečel u obrazovky, protože zemřel jeho oblíbený hrdina, ví, jaké to je být duší ve filmu. Návštěvníci brněnského obchodního centra Olympia se teď v něm mohou ocitnout i tělem. Po půlroční rekonstrukci za zhruba sto milionů korun je totiž jeden z deseti sálů uzpůsobený formátu 4DX, kde lze doslova na vlastní kůži pocítit, co se před vámi děje. Sál má 156 míst a na jednom z nich jsem se ocitla.

Celé foyer září. Podél stropu jsou červené led pásky, které už od vstupu zahalují prostor do barevného přítmí kinové atmosféry. Co však upoutá pozornost nejdřív, je 22 metrů dlouhý obslužný bar. Ten je nejdelší v Česku a co by to bylo za film bez slaného popcornu. S občerstvením pak zamířím do sálu číslo 10, kde mě očekává „akčňák“ s Thorem ve speciálním formátu.

„Novinkou jsou i sedačky v každém sále. Jsou ergonomicky tvarované pro co nejvyšší pohodlí a zároveň nabízí upravení zádové opěrky pro ještě pohodlnější sezení,“ oznamuje marketingová ředitelka Cinema City Lenka Tichá. A má pravdu. Černé sedačky jsou sice ve vyšší poloze, ale usednutí do prostorných sedadel s podpěrou hlavy i beder je více než příjemná změna. Teď už jen nasadit brýle, zhasnout a jízda začíná.

A to doslova. Divák totiž neprožívá jen aktivity hrdinů z plátna, ale i jejich počasí. Udeří blesk a nade mnou bliknou světla, při pohledu z kraje útesu na mě z boku vane vítr, dokonce i sněží. A to nemluvím o turbulencích v letadle, které mi vibrují sedadlem. To se naklání a pohybuje téměř neustále.

Při prvním prudkém pohybu souběžně s letícím vozidlem mi dojde, že nesníst popcorn před začátkem byla chyba. Společně s pilotem totiž také brzdím a narážím, takže kabelka pověšená na sedadle rovněž nebyl dobrý nápad.

V sále je cítit střelný prach a voní květiny

Hrdina vejde do lesa v mlze a já se v ní ocitám jakbysmet. Průduchy totiž vypouští bílou páru, vzduch navíc voní dřevem. „Vše je synchronizované, funguje to vlastně jako filmové titulky. Nahraje se program speciálně na míru konstruovaný ke každému filmu a podle toho technika pouští efekty,“ popisuje manažer kina Dominik Ladra.

Technická skříň obsahuje devět základních filmových vůní jako střelný prach, květinovou zahradu, oceán nebo kávu.

Podle Tiché je brněnské 4DX kino ze všech čtyř v Česku i za krátkou dobu provozu nejnavštěvovanější. Od dubna sem zamířilo 23 tisíc diváků. „Rozhodně nejde o běžný kinosál, ale matějskou pouť také nečekejte,“ upozorňuje Ladra s tím, že jde pořád o sledování klasického celovečerního filmu, jen jiným stylem. Musí se to prostě zažít.

Z mé zkušenosti si divák musí hlavně zvyknout, vždy se ale najde něco, co překvapí. Třeba uprostřed boje je záporná postava bodnutá nožem do zad. „Cítil jsi to? Sedadlo mě koplo!“ vykřikne divák přede mnou na svého souseda. V momentě kutálení se z kopce je zase křeslo podobné spíš těm masážním.

Lístek i s 3D brýlemi, které si divák může odnést s sebou, stojí momentálně 365 korun. V následujících měsících kino v tomto formátu uvede nového Thora, Ligu supermazlíčků, film Bullet train s Bradem Pittem nebo horor Nope.