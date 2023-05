Nesmíme usnout, vědí v kempech. Vylepšují nabídku a cílí na karavanisty

„Zájem je v posledních letech velký. Nejvíce jsou poptávaná pevná lůžka v apartmánech, bungalovech a chatkách. Hlavní letní sezonu máme v současnosti obsazenou z 98 procent. Poptávka je i po volné ploše pro karavany, obytné vozy a stany na prodloužené víkendy i letní prázdniny,“ nastiňuje Lenka Andrlíková z marketingu Pasohlávská rekreační, pod kterou spadají Autokemp ATC Merkur a Rekreační zařízení Laguna v Pasohlávkách.

I podle Miroslava Huttera z kempu Mars v Šakvicích na Břeclavsku je zájem o ubytování zhruba stejný jako v minulém roce. „Dubnové a květnové počasí nám mírně zájem o ubytování pokazilo, ale prázdninové pobyty jsou ze 70 procent zarezervované,“ pochvaluje si s tím, že jeho menší rodinný kemp už majitele karavanů a stanů nepojme, volno je jen ve čtyřlůžkových chatkách.

Pandemie covidu také rozjela nové trendy, jedním z nich je karavanink, tedy dovolená v obytném autě a karavanu. „Kempy to vítají a přizpůsobují se, protože to je další možnost, jak rozšířit počet návštěvníků a nemuset řešit kapacity,“ pozoruje ředitelka Centrály cestovního ruchu – jižní Morava (CCRJM) Martina Grůzová.

Podle ní také přibývá takzvaných stellplatzů, což jsou vylepšená místa pro tyto „domy na kolečkách“. Vědom si je toho i kraj, který vytvoření karavanových stání pro letošek dotuje třemi miliony korun.

Nárůst poptávky vnímá i Pavel Svoboda z kempu Vranovská pláž. „Hodně lidí se během covidu naučilo půjčovat karavany, což je úplně jiná, svobodnější dovolená, než být v hotelu. Máme zhruba 60 stání s elektřinou i vodou, ale na víkendy bychom jich potřebovali dvakrát tolik, zájem je enormní, takže uvažujeme o navýšení,“ prozrazuje.

Kvalita letí nahoru

A právě úprava kempů má být jednodušší. Asociace kempů ČR připomínkovala novelu stavebního zákona, aby se v nich mohly rychleji provádět technologické změny a rekonstrukce. Nové podmínky mají platit od poloviny příštího roku.

Zatímco Svoboda mluví o možnosti pružněji reagovat na měnící se poptávku od návštěvníků, podle Andrlíkové z Pasohlávské rekreační by to snad konečně prolomilo možnost povolení umístění mobilheimů do kempů. „Všude v Evropě je to standardní, ale naše legislativa mobilní domy neumí připustit. Novela snad zrychlí i řízení k rekonstrukci staveb v kempech,“ přeje si.

Podle Grůzové z CCRJM je to v podstatě nutnost. Na turisty v obytňáku se nedá pohlížet jako na nějaké popelky. Jde o osobitý styl cestování s velmi širokou cílovou skupinou.

„Byla bych ráda, aby kempy neusnuly na vavřínech s tím, že mají hodně návštěvníků, protože kvalita v zahraničních kempech letí nahoru. Byla by škoda, kdyby kempy trend zaspaly a neupravily sprchy, přípojky, zeleň, přístupy, restaurace a obchody,“ jmenuje Grůzová.

Nezaspat je ostatně něco, co zdůrazňuje i Svoboda z vranovského kempu, jenž se stal třetím nejlepším a jediným krajským zástupcem v anketě návštěvníků Kemp roku 2022. „Pořád musíme vymýšlet něco nového, upravovat, pořádat akce, každý rok na něco lákat. Není to o tom, že bychom seděli a čekali, až přijedou hosté, ale přizpůsobujeme se trendu a chceme být o krok před ostatními,“ souhlasí.

Na oblibě získává glamping

Kvůli vysokým nákladům na energie i kempy v kraji většinou zdražují, ale méně, než je inflace, maximálně do patnácti procent. Třeba kemp Relaxa Sloup v Moravském krasu jde ale poptávce naproti.

„Ceny u nás pro letošek příliš zvedat nebudeme, pouze u stanů asi o 20 procent. Ty byly oproti konkurenci doposud velmi nízké. Zejména karavanisty tak budeme letos lákat na dobré ceny,“ hlásí správce kempu František Baláž.

A odborníci na cestovní ruch spatřují i další trend. Tím je glamping, tedy pobyt ve zvláštním prostředí v atypických stavbách. Na jihu Moravy jde třeba o maringotku Vývrtka ve vinicích u Velkých Bílovic na Břeclavsku.

„Glamping nás vždy lákal. Sami jsme typičtí měšťáci, kteří rádi utíkají do přírody. O tom, že si Vývrtku pořídíme, ve finále rozhodlo místo. Shodou okolností byl zrovna západ slunce, a tak dostalo kouzelnější nádech. Zamilovali jsme si to tam. Z kopečku jsou nádherné výhledy na Pálavu, všude kolem vinice a hlavně klid,“ líčí majitelé Barča a Tomáš, kteří nechtějí uvést své příjmení.

Maringotku provozují od jara. Zájemci o tento typ ubytování jsou prý zvyklí po sobě částečně uklidit, odvézt odpadky, ale jsou i připraveni poprat se s určitým diskomfortem, k němuž patří omezené množství vody i suchý záchod. Většina víkendů do konce sezony už je zabraná. „Jezdí k nám lidé z celé republiky, převážně z města, do režimu offline,“ podotýkají.