Zámeček před šedesáti lety vyhořel, jeho podobu ukáže 3D model z betonu

Někdejší hájovna s neoklasicistním zámečkem by mohla být dalším cílem výletníků, podobně jako třeba kolonáda Reistna, Rendez-vous nebo Tři grácie. V budoucnu lidé možná Katzelsdorfský zámeček totiž znovu uvidí vystavěný. Usiluje o to přinejmenším spolek pro obnovu zámečku. Letos jim pro představu, jak zámeček vypadal, poslouží alespoň 3D model.

Ten bude umístěný přímo na místě, kde stavba stála a kde už nadšenci odhalili jeho pozůstatky, donedávna zasypané hlínou a zarostlé křovinami. „Model vznikl podle výkresů z archivu. Průčelí je vytvořené v nejstarší podobě, jaká byla navržena v roce 1818, zadní přístavby zase podle fotografií z doby těsně před zánikem stavby,“ popisuje autor modelu Vratislav Zíka.

Nejdříve podle fotografií a zachovaných výkresů architekta vymodeloval stavbu v počítači a pak ji vytiskl na 3D tiskárně. „Tento model bude základem pro silikonovou formu, ve které se bude zámeček odlévat z cementu. Tak, aby co nejdéle vydržel,“ ukazuje autor.

Jak bude sedět přímo na místo, kde stával skutečný Katzelsdorfský zámeček, si byl ověřit tento týden. Zbývá k němu domodelovat terén, aby co nejlépe odpovídal skutečnosti. A může se vyhotovit finální model, jenž bude výletníky na místo lákat už na konci května. Bude poměrně robustní. Počítá se s tím, že by měl vážit kolem stovky kilogramů.



U zámečku zatím pokračují práce, díky nimž by se měla zapomenutá památka zase dostat do povědomí návštěvníků Lednicko-valtického areálu. „Zčásti jsme obnovili původní lesopark a původní průhled na Pavlovské vrchy. Podařilo se objevit pozůstatky okolních hospodářských staveb, částečně byl obnažen druhý sklep a do začátku měsíce června bude instalováno schodiště do sklepa pod zámečkem. Na místě jsou nové informační cedule, místo má turistickou vizitku a vedou k němu nové ukazatele,“ popisuje Daniel Lyčka, předseda Spolku pro obnovu Katzelsdorfského zámečku a duše celého projektu.

Připravují se podklady k obnově

Klub českých turistů k místu vytyčuje novou stezku, tak aby se konečně zámeček, třebaže z něj zůstaly jen jeho základy, zase stal skutečnou součástí Lednicko-valtického areálu.

Zároveň probíhá proces prohlášení místa za kulturní památku a připravují se podklady k jeho obnově. Nadšenci by jej chtěli v místě znovu obnovit. „Místo musí být zpamátněno tak, aby bylo možné jej dostavět. Aby se nestalo, že budeme moci zakonzervovat pouze sokl původní stavby,“ vysvětluje Lyčka.

Věří, že díky zpamátnění se otevře možnost čerpání dotací na údržbu objektu a snad i na jeho obnovu. Projektová dokumentace je hotová. Vychází z původních zachovalých plánů, v nichž se pouze sáhy převedly na metry. Chybí už právě jen finance. „Když zámeček stavěli před dvěma staletími, na naše peníze to vyšlo zhruba na 25 milionů. Teď jsou celkové náklady sto až sto padesát milionů,“ vypočítal Lyčka.

Katzelsdorfský zámeček nechal postavit hlavní polní maršál Jan Josef I. z Lichtenštejna. Hájovna a neoklasicistní zámeček mu jednou do roka sloužily pro místo odpočinku při lovu. Stavbě se stalo osudným její umístění v pásmu železné opony. Sloužila jako seník, poznamenal ji požár. V 50. a 60. letech minulého století ji začali rozebírat lesníci a dílo zkázy pak dokonali vojáci pohraniční stráže, kteří výstavní zámeček zbourali a rozebrali.