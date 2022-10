Mám ten nejhezčí výhled z ložnice, pochvaluje si nejmladší kastelánka

Představuji si, že jste měla ráda dějepis, možná i pohádky, a v dětství jste jezdila s rodiči po hradech a zámcích. Jsem daleko od pravdy?

Měla jsem ráda dějepis a po zámcích jsme jezdívali často. Studovala jsem management cestovního ruchu v Pardubicích, kde jsme měli povinné praxe včetně provázení po zámku a pro mě to byla jasná volba. Nejblíž pro mě byl zámek Slatiňany, práce se mi velice zalíbila a dění na zámku mě zajímalo čím dál víc. Zůstala jsem tu i po maturitě a pomaličku se rozrostla velká vášeň. Studovala jsem dějiny umění na Masarykově univerzitě v Brně, získala bakalářský titul a nadále pokračuji v magisterském studiu. Vysnila jsem si, že by se mi líbilo spravovat památkový objekt s tím, že jsem si vědoma všeho, co to obnáší. A když člověk něco chce, musí za tím tvrdě jít a vybojovat si to. Není to jen tak, že malá holčička měla ráda pohádky a chtěla být princeznou.

Kdy jste byla poprvé na vranovském zámku?

Asi čtyři nebo pět let zpátky a velice mě uchvátil. Dodnes si pamatuji, jak se přede mnou otevřel pohled na nádherný zámek. Ráda jsem se sem vracela a do hloubky zkoumala jeho historii a uměleckou hodnotu i vzhledem k mému oboru a oblasti bádání.

Už jste na zámku zabydlená?

Bydlím hned u hlavní brány, z okna ložnice mám ten nejhezčí výhled. Probudím se a vidím celý zámek i s kaplí Nejsvětější Trojice. A do práce to mám jen pár kroků.

Z práce ale neodejdete, i když máte padla…

Je to tak. Člověk musí počítat s tím, že jako kastelán je v práci víceméně neustále. Nevadí mi v prostředí zámku trávit čas i po pracovní době, přeci jen čas a potřebná péče je to, co můžeme památkovému objektu dát. Nezapomínejme, že je velmi důležité mít zaměstnance, na které se můžete kdykoliv spolehnout. Sám kastelán by to nikdy nezvládl.

Za éry vašeho předchůdce Radka Ryšavého došlo na náročnou rekonstrukci střech prakticky celého areálu. Je před vámi také něco zásadního?

Samozřejmě je tu spousta věcí, co je třeba udělat a na první pohled nejsou vidět. V budoucích letech se například vyžaduje rekonstrukce inženýrských sítí. Mým snem je zpřístupnit i více exteriérových částí, jako jsou terasy okolo zámku. Mohly by se z nich stát krásné odpočinkové zóny, kde by návštěvník měl víc času posedět. A zámek z teras vidíte zase z úplně jiného pohledu.

Vzhledem k vašemu mládí se dá asi čekat větší zapojení sociálních sítí. Zámek už je nově na Instagramu...

Ano, plně si uvědomuju, jak je důležitá aktivita na Facebooku a Instagramu, dnes je to pro mladší generaci základ. Chci tam přidávat příspěvky, příběhy a pokusit se zapojit lidi do dění na zámku. Možná by si toho nevšimli, ale my jim to ukážeme. Zámek se sice propaguje sám od sebe, ale musíme tomu i pomoci. My za tu stavbu mluvíme.

Je po sezoně, volno však nemáte ani v zimě. Co vás v ní čeká? A jak snášíte zimu na zámku?

Práce kastelána nikdy nekončí, už je třeba chystat se na další sezonu. Zazimovat zámek, zakrýt mobiliář, je čas na úklid a samozřejmě i přípravu projektů pro další obnovu zámeckého areálu. Problémy se zimou nemám. V posledních letech jsem celoročně pracovala na památkovém objektu a vím, co všechno je třeba. Člověk musí s tím objektem zažít všechno, tak ho nejlépe pozná. Věřím, že pokud jsme dobří pozorovatelé, tak dům si řekne sám, co potřebuje. Materiál pracuje a jinak vypadá přes sezonu, kdy ho prohřeje sluníčko, a jinak promrzlý v zimě, kdy se ukáže, co jsme v létě neviděli.

Řada průvodců včetně herce Jaroslava Plesla mluví o vranovském strašidlu. Už jste na něj natrefila?

V tomto jsem dost racionální a osobně jsem ho nepoznala, ještě se mi neukázalo. (směje se) Každý starý dům má svoje neduhy. Někde šlápnete a zavrže to na druhém konci místnosti. Takže věřím, že každý vrzající trám, bouchnutí nebo stín se dají vysvětlit.

Ve správě máte kromě Vranova i Nový Hrádek u Lukova. Na co byste tam pozvala?

Nachází se téměř uprostřed Národního parku Podyjí a nabízí krásné pohledy do krajiny. Je to sice zřícenina, ale taky rozsáhlý komplex, kde můžete vystoupat na vyhlídku a spatřit zákruty řeky Dyje a lesy skoro bez civilizace. I tady budujeme nové věci. V současné době se upravuje například přístřešek pro pokladní a průvodce.