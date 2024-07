Stojící kamiony zahlcují obce. Budování nových odpočívek však brání sami místní

Místní i proto vyhlížejí roky slibovanou dostavbu dálnice D52. Jak se však k jejich překvapení nedávno ukázalo, součástí plánů není ani jedna odpočívka pro nákladní vozy.

Těchto prostor je přitom už dnes na jihu Moravy zoufalý nedostatek. „Při uzavřené hranici jsou kamiony obložené silnice pomalu až do Pasohlávek,“ povzdechla si už na projednání dostavby D52 starostka Pasohlávek Martina Dominová (nez.).

Silničáři se snaží ujišťovat, že jsou si nutnosti vytvoření odpočívky na zbytku D52 vědomi. Řešit ji hodlají samostatně. Proces přípravy a povolování však označují za podobně náročný jako v případě dálnice, často se setkávají s odporem v daném území. Zatím každopádně nevybrali konkrétní místo.

Jedno se však přece jen rýsuje, navrhl jim ho senátor a bývalý starosta Mikulova Rostislav Koštial (ODS). „Jedná se o lokalitu bývalé celnice a okolní pozemky. Při dobré vůli a možnostech by se tam odpočívka dala postavit,“ míní. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) je se soukromým investorem u hranic v kontaktu. „Čekáme na oficiální předložení projektu, jsme ochotni mu vyjít vstříc,“ hlásí ředitel brněnského závodu ŘSD David Fiala.

Právě odpočívka u Mikulova by silničářům vytrhla trn z paty. Posloužila by nejen pro dostavovanou část D52, ale i pro už dávno fungující úsek mezi Pohořelicemi a Brnem. Z plánované odpočívky u pohořelické místní části Smolín totiž ŘSD vycouvalo a existující vedle Rajhradu musí ustoupit mimoúrovňové křižovatce, jež vznikne coby součást jižní tangenty propojující D52 s D2.

Velké odpočívadlo u Smolína mělo po obou stranách nabídnout dohromady 482 stání pro osobní i nákladní auta. Jako problém se však ukázal chybějící zdroj vody, vzdálený víc než dva kilometry. A také odpor místních. „Lidé ze Smolína ruch z dálnice slyší neustále. Odpočívka by sice byla relativně daleko, ale ne tak, aby pro ně neznamenala negativní dopady. Neměli z ní dobrý pocit,“ vysvětluje starosta Pohořelic Miroslav Novák (ODS).

Protestuje až 90 procent obcí

Tamní negativní postoj dokumentuje hlavní problém, na který silničáři při přípravě narážejí velice často. „Ve víc než 90 procentech případů se setkáme se zásadním odporem blízkých obcí, aby byly odpočívky v jejich katastru. Plány někde kritizují také ekologičtí aktivisté,“ podotýká mluvčí ŘSD Lucie Trubelíková.

Zrovna přívětivě se na plány na rozšíření existující odpočívky Zeleňák netváří ani ve Velkých Němčicích na Břeclavsku. Tam kapacitu dohromady na obou krajích D2 navýší na téměř dvojnásobek, konkrétně 224 stání. Vlastní přínos však místní nevidí, radnice poukazovala na problém s odpadními vodami.

„Pro nás je důležité, aby z odpočívky odtékala do vodoteče voda, když ne úplně čistá, tak alespoň odpovídající normám,“ říká starosta městyse Pavel Nápravník (nez. ) s tím, že žádali častější kontroly.

Někteří obyvatelé zmiňovali i hlučnost, prašnost nebo nežádoucí větší množství aut. „Musíme spoléhat na policii, aby tam nebyla zvýšená kriminalita,“ dodává Nápravník. Práce na zkapacitnění odpočívky mají začít v listopadu, vyjdou na bezmála 350 milionů korun bez daně.

Na dálnicích v okolí Brna zůstává poslední novou odpočívkou obří autopark v Ostrovačicích. Funguje od roku 2017 a pro kamiony nabízí 315 stání.

Nepomáhají ani práce na D1

Ani tato plocha ovšem nedokázala vyřešit letitý problém s nedostatkem míst. V současnosti jej navíc prohlubuje rozšiřování dálnice D1 na šest pruhů. Řidiči často na dlouhé hodiny uváznou v kolonách, což jim komplikuje povinné bezpečnostní přestávky. I proto stojí, kde se dá – v zálivech pro nouzové zastavení, odstavných pruzích, na vyšrafovaných místech u čerpacích stanic nebo výjezdech z dálnice.

„Kvůli tvoření kolon kamionů jak na D1 v obou směrech, tak na D2 ve směru na Brno skutečně došlo k navýšení nesprávně odstavených nákladních vozů,“ potvrzuje policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Policisté mohou takovým řidičům uložit na místě pokutu až tři a půl tisíce korun. „Když kamion takhle odstaví a překáží, vytváří tím navíc nebezpečné situace při objíždění pro ostatní šoféry,“ upozorňuje jihomoravský expert na bezpečnost dopravy Pavel Čížek.

Podle mluvčího sdružení dopravců Česmad Bohemia Martina Felixe dlouhodobě na české dálniční síti chybí asi dva tisíce míst pro kamiony a manko se snižuje pomalým tempem. Dodává, že komplikace spojené s rozšiřováním D1 dosahují obřích rozměrů. „Každý den vznikají mnohahodinové zácpy. Je to už středoevropský problém. Je otřesná představa, že práce potrvají ještě několik let. Nedá se dobře plánovat, nedá se to objet. To, co u Brna prostojíme v kolonách, jsou stovky milionů,“ zdůrazňuje.

Kromě dálnice rozšířené na tři pruhy v každém směru pomůže kamionům také nová odpočívka na území Brněnských Ivanovic. Vznikne naproti už existující odstavné plochy, jež zároveň dostane větší kapacitu. Práce plánuje ŘSD spustit za tři roky. Podobný model si ještě předtím vyzkouší u Vyškova.