Víc dovolené, práce na dálku, sportování. Firmy hledají, jak použít benefity

Pět až sedm procent. O tolik se očekává, že porostou mzdy v kraji v novém roce. „Na trhu práce je stále nedostatek volné kvalifikované pracovní síly. Zaměstnavatelé tak dělají maximum, aby si schopné lidi udrželi. Komu se daří, zvyšuje platy průběžně a vyplácí i mimořádné odměny,“ shrnuje Tomáš Psota, ředitel Krajské hospodářské komory jižní Moravy, která si ke mzdám a pracovním benefitům nechala v listopadu zpracovat několik šetření. „Inflace by podle našich odhadů měla být 3,3 procenta, platy tak porostou nejen nominálně, ale i reálně,“ doplňuje.

41 812 korun byla Jihomoravském kraji průměrná mzda za třetí čtvrtletí 2023

Odborové organizace mají doporučení požadovat sedmiprocentní nárůst. „Jednání je o něco složitější, a to nejen s ohledem na inflační tlaky, ale také se zřetelem na zhoršující se ekonomickou situaci v České republice,“ poznamenává například Filip Poštulka, mluvčí moravskokrumlovského Retexu dodávajícího produkty do mnoha průmyslových odvětví. Do kolektivního vyjednávání, které se v podniku stále řeší, přitom vstupují nejen odboráři, ale třeba i profesní asociace.

To brněnský výrobce traktorů Zetor už má kolektivní smlouvu na rok 2024 podepsanou, počítá s více než šestiprocentním skokem mezd. „Jednání bylo tentokrát konstruktivní, tím pádem také ne zbytečně zdlouhavé,“ vyzdvihuje výkonný ředitel firmy Róbert Harman.

Na víc si přijdou lékaři i řidiči

„Hotovo“ má i jeden z největších zaměstnavatelů v kraji Fakultní nemocnice Brno, kde se platy navyšují v souladu s nedávnou dohodou mezi ministerstvem, VZP, odboráři a lékaři, která odvrátila možný plošný kolaps neakutní péče.

Také pracovníci Dopravního podniku města Brna si od Nového roku přilepšili o pět procent. V případě dobrých výsledků tady mzdy můžou růst i v polovině roku. „Jde o vstřícné gesto vůči našim zaměstnancům, jejichž práce si vážíme, a zároveň jsme si vědomi nelehké ekonomické situace, jíž všichni v posledních letech čelíme,“ podotýká generální ředitel Miloš Havránek.

Průměrná měsíční mzda řidičů včetně přesčasů je v podniku skoro o tři tisíce vyšší než průměr v kraji - ten ve třetím čtvrtletí loňského roku činil 41 812 korun.

Firma BMT Medical Technology, která v Brně vyvíjí a dodává sterilizátory, laboratorní sušárny nebo inkubátory, upravuje platy až na začátku července podle vývoje situace na zahraničních trzích, protože exportuje až devadesát procent výrobků do více než stovky zemí. Letos plánuje zvýšení platů o pět až sedm procent.

„Se zaměstnanci máme za mnoho let již vybudovaný velmi dobrý vztah a oni vědí, že pro ně děláme maximum toho, co si můžeme dovolit. Proto ani v současnosti nevzniká žádný mimořádný tlak na zvyšování mezd,“ hlásí jednatel Milan Krajcar.

27. listopadu 2023

Naproti tomu ve Slévárně Kuřim není vyjednávání o mzdách na stole. „Jako energeticky náročná firma bojujeme s cenou elektřiny, abychom vůbec v budoucnu mohli nějaké mzdy vyplácet,“ říká obchodní ředitel Peter Olžbut. Podle ředitele téže společnosti Pavla Veselého dochází „z požehnání vlády“ k dalšímu brutálnímu zvýšení cen energií. „A tím pádem k dalšímu poklesu konkurenceschopnosti těžkého průmyslu,“ mrzí ho.

Richard Zouhar, specialista na mzdy, ekonomiku a kolektivní vyjednávání odborového svazu Kovo v Brně, i vzhledem k ekonomickým problémům firem často vidí, že zaměstnavatelé vyplácají peníze jednorázově, čímž nahrazují navyšování základních mezd. „Ekonomicky lze toto jednání pochopit. Morálka, sociální dialog a vážnost nejcennějšího majetku firmy, tedy zaměstnanců, však tímto přístupem rozhodně trpí,“ upozorňuje.

Osekané vzdělávání i přidané benefity

A ještě jeden krok se dá podle krajské hospodářské komory čekat. V reakci na vládní konsolidační balíček téměř půlka firem omezí benefity. „Půjde především o ty méně využívané jako příspěvky při výročích pracovního poměru a životních jubileích, omezí se ale i vzdělávání. Rovněž očekáváme zásah do víceúčelových programů typu Flexi Pass,“ nastiňuje Psota.

Naopak mnohem více se podniky přikloní k nabídce zdravotních výhod. „Časté jsou takzvané sick days, které podle našeho šetření nabízí už polovina členských firem. Rozšiřují se také preventivní programy, jako jsou lékařská vyšetření, ozdravné pobyty či příspěvky na sportovní a pohybové aktivity,“ jmenuje možnosti.

V brněnské softwarové společnosti Seyfor zaměstnanci velmi kladně přivítali benefit v podobě neomezené dovolené. V Zetoru patří mezi nejzajímavější výhody týden volna navíc, příspěvek na penzijní a životní pojištění, dovolenou nebo na tábory pro děti zaměstnanců.

Pracovníci Papíren Brno dostávají vedle kurzů cizích jazyků a firemních akcí s občerstvením také dvakrát ročně kredit na benefit kartu, v podniku plánují i zlepšení pracovního prostředí – dotovanou kávu či automat na svačiny. Retex nově zavedl Benefity café, peníze navíc na rekreaci, sport či vzdělávání.

Systém benefitů výrazně změnili i ve strojírenském ZKL Brno. Po dohodě s odbory tu navýšili příspěvky na stravování, jubilea a pojištění a nově zavedli používání MultiSport karty. „Snažíme se také jít naproti flexibilitě zaměstnávání. A to jak pružnou pracovní dobou, tak možností práce na dálku,“ líčí marketingová manažerka Hana Luxová.