Jižní Moravu zase straší covid, zavřely se školy i domov pro postižené

Zatímco v tramvajích či autobusech lidé znovu nařízenou ochranu úst a nosu až na výjimky dodržují, školy přistoupily k nové situaci různě.

Na náměstí Republiky ve Znojmě byly v úterý roušky povinné i pro rodiče, jinde nasazovali ústenky dobrovolně, třeba na základní škole v brněnské Rašínově ulici.



V mateřské škole v brněnské Údolní ulici roušky nepotřebovali. „Rodiče chodí postupně od sedmi do půl deváté, takže se v šatně hromadně nepotkávají,“ přiblížila ředitelka Hana Deissová.

Po skupinách a v různých časech nastupovali do výuky učňové a studenti střední školy v Charbulově ulici v Brně.

„Máme sekce gastronomie a obchodu a služeb, takže žáci přicházeli podle nich. Třídy byly vydezinfikované a pouze pro ty žáky, kteří do nich patřili. Nedělali jsme ani společné zahájení v jídelně. Učitelé na chodbě dohlíželi, aby děti netvořily hloučky, a rodiče posílali ven s tím, že dovnitř mohou jen žáci,“ popsala ředitelka školy Jana Marková.

Učitelé v karanténě

Doma naopak zůstalo asi 650 školáků základní školy v Očovské ulici v Hodoníně. Do karantény se totiž dostalo všech 52 členů učitelského sboru.

„Dozvěděli jsme se to až v pondělí v jednu odpoledne, takže jsme museli honem informovat rodiče i další pracovníky školy. Zafungovalo to ale dobře, protože dnes ráno do školy nepřišel nikdo,“ oznámil v úterý ředitel školy Martin Čechovský, který je sám doma v karanténě a stejně jako všichni učitelé a vychovatelé čeká na výsledky testů.

„Nakazila se nám členka pedagogického sboru, ale nevěděla o tom a setkávala se s dalšími učiteli a vychovateli. Když jí pak na konci minulého týdne začalo být špatně a test potvrdil, že je pozitivní, museli jsme všichni do karantény,“ vylíčil ředitel.

Děti tak nastoupily do jarního „počítačového“ režimu. „Ty starší už to znají, ale u prvňáčků je to složitější. Učitelky jim vysvětlily, že se na ně těšíme a že o slavnostní uvítání nepřijdou,“ podotkl Čechovský.

Pokud budou testy negativní, mohla by škola otevřít 8. září. Ředitel doufá, že všechno dobře dopadne, ale zároveň netají obavy. „Je otázka, co bude. Dostal jsem informace, že v Německu školy otevřely, a po dvou týdnech zase začaly zavírat,“ poznamenal.

Dnes oznámila preventivní uzavření také hodonínská škola U Červených domků, kde měla pozitivní test na covid-19 jedna z učitelek.

Skokový nárůst na Hodonínsku

Otázku, co bude dál, si klade i ředitel Domova Horizont v Kyjově, který pečuje o dvě stovky lidí s mentálním postižením. Jedna z budov se čtyřiceti lůžky se totiž po nákaze několika obyvatel i pracovníků proměnila v pevnost.

„Naštěstí se to týká jen jednoho z našich domů, který jsme izolovali. Obsluhující personál, což jsou hlavně ženy, jsme oblékli do ochranných obleků a zajistili, aby se klienti nepotkávali. V celém zařízení jsme až do odvolání zakázali návštěvy, ve čtvrtek nás čeká ještě další velké testování, které rozhodne o dalším postupu,“ odhalil Jan Hanáček.

I když případy kyjovského domova a hodonínské školy připomínají situaci z jara a počet nakažených na jižní Moravě stoupl v srpnu proti předchozímu měsíci na dvojnásobek, podle epidemiologů není důvod k panice.



„V řadě případů se jedná jen o výsledek pozitivního testu u osob bez potíží,“ sdělila šéfka protiepidemického odboru jihomoravské hygieny Renata Ciupek.

V některých oblastech počet pacientů proti dřívějšku skokově narostl. Na Blanensku jich za poslední týden přibylo 30, na Hodonínsku dokonce 60, i když zde donedávna skoro žádné případy nebyly. Hned 17 nakažených například hlásí kyjovská firma Vetropack Moravia Glass.

„Souvisí to s nepříznivou situací v sousedním okresu Uherské Hradiště a zejména s importem desítek případů z letních zájmových aktivit v jižních Čechách. Onemocnění se šířilo těsným kontaktem v rodinách a odtud do pracovních kolektivů,“ informovala Ciupek.

Se zvýšeným počtem nakažených mají už teď plné ruce práce hygienici, kteří nákazu trasují. „Nejdříve kontaktujeme osoby vyššího věku, u nichž předpokládáme určité zdravotní riziko, dále osoby v rizikových profesích, což jsou zdravotnictví a sociální služby. Ostatní podle toho, jak jsou nahlášení,“ přiblížil šéf jihomoravské krajské hygieny David Křivánek.

Žádná zostřená opatření v tuto chvíli nedoporučuje, v blízké budoucnosti se však podle odborníků bude situace zhoršovat. „V průběhu září a října přijdou chladna a s nimi vlna viróz a onemocnění dýchacích cest. Pak se dnešní bezpříznakový průběh může dramaticky změnit a nemocnice se opět zaplní,“ upozornil neurobiolog a specialista na DNA diagnostiku z Masarykovy univerzity Omar Šerý.