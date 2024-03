Turistů je na jižní Moravě dost, zůstávají ale krátce. Pomoct má MojaKarta

5:06

Sejměte kartu, hra začíná! Centrála cestovního ruchu - jižní Morava namíchala balíček desítek trumfů pro cestování po celém kraji. Ty, kteří si vyřídí virtuální kartu a přespí tu aspoň dvě noci, vezme výhodně na hrad, do akvaparku i na kafe. Udržet tu hosty delší dobu je totiž přesně to, co Jihomoravský kraj potřebuje.