Jízdné na jižní Moravě zdražuje, nákup přes internet bude ještě výhodnější

Přestože hejtmanství i další instituce na jižní Moravě přicházejí s různými novinkami a slevami v krajské dopravě, základní cena za jízdné zůstala posledních jedenáct let stejná. To se však ve středu změní a částky se v průměru zvýší zhruba o 17 procent. Například cestující z Hustopečí do Brna už nezaplatí 49 korun, ale nově o osm víc.

MF DNES přináší odpovědi na základní otázky, které s sebou velká dopravní změna přináší.

Proč se zdražuje?

Představitelé vedení Jihomoravského kraje opatrně naznačovali zdražování už krátce po nástupu do funkcí v roce 2020. Velký růst cen energií nakonec vyústil v rozhodnutí radních, že se ceny jízdenek od března zvýší.

„Vzhledem k enormnímu růstu nákladů na provoz veřejné dopravy už nemůžeme tento krok odkládat,“ prohlásil radní pro dopravu Jiří Crha (ODS), když zásadní změnu v krajské dopravě koncem minulého roku představoval.

Hejtmanství si spočítalo, že dražší jízdenky přinesou ročně do rozpočtu 150 milionů navíc. Přesto musí provozně nasypat 2,5 miliardy do veřejné dopravy, aby zůstala udržitelná v současném rozsahu.

Co se starými lístky?

Kdo má doma větší počet jednorázových jízdenek za staré ceny, může na ně jezdit maximálně do úterý 7. března. Později už ne, pak se ocitne ve stejné situaci jako černý pasažér. Společnost Kordis, jež koordinuje veřejnou dopravu v regionu, proto doporučuje lístky do tohoto data vypotřebovat.

Následně je sice lze vyměnit, ale poněkud komplikovaně, protože proces je závislý na tom, kdo jízdenku vydal, tedy kde si ji člověk koupil. To je na ní napsané.

„Pokud lístek vydaly České dráhy, bude výměna možná od 8. března do 7. června na jejich pokladnách. Pokud je jízdenka z brněnského dopravního podniku, lze ji vyměnit od 1. května do konce července na adrese Novobranská 18,“ poznamenal mluvčí Kordisu Květoslav Havlík.

Právě do sídla dopravního podniku musí lidé zamířit například také s lístky zakoupenými v trafice. „Vrácení ceny jízdenky v hotovosti není možné, pouze výměna za novou s případným doplatkem,“ podotkl mluvčí.

Naopak předplatní lístky na jeden měsíc, tři měsíce či celý rok zůstanou nadále v platnosti. Třeba i roční jízdenka zakoupená dnes má platnost až do konce února příštího roku. Kdo si ale bude pořizovat novou předplatní jízdenku až zítra, už si připlatí.

Jak se dá ušetřit?

Kordis chce Jihomoravany přimět, aby častěji využívali elektronické lístky, tedy i mobilní aplikaci Poseidon. Už od listopadu je k tomu finančně motivuje, teď se rozdíl cen papírových a elektronických jízdenek ještě zvýší. Ostatně u těch „virtuálních“ od zítřka tak výrazné zdražení nenastává.

„Pokud jízdenka na osm zón (třeba z Brna do Mikulova – pozn. red.) dnes stojí u řidiče 63 korun, vyjde nově na 73 korun. Jestli si ji ale od března koupím přes aplikaci, částka činí jen 65 korun,“ nastínil už před časem ředitel Kordisu Jiří Horský relativně velký cenový rozdíl ve prospěch elektronické verze.

Podobné je to také u předplacenek. Například v případě na začátku zmíněné trasy z Hustopečí do Brna zaplatí pravidelný cestující za elektronickou verzi s měsíční platností o 240 korun více než dnes, u klasické papírové vytáhne z peněženky ještě dalších 25 korun.

Co doprava ve městech?

Vedle krajské veřejné dopravy má kromě Brna svou městskou hromadnou také několik větších jihomoravských měst, kde rozhodují o ceně lístků tamní samosprávy. Mezi nimi je například Blansko nebo Břeclav, ale i Adamov.

Tím, jak je celý krajský integrovaný dopravní systém propojený, doporučoval radní Crha, aby města částky za MHD zvýšila na krajskou úroveň. A všechna, která vlastní dopravu provozují, na zdražení nakonec hlavně kvůli komplikovanosti raději přistoupila.

Na poslední chvíli včera řešili detaily ve Znojmě. Pokud by jízdné tamní politici nezvýšili, mohli by být cestující od zítřka pořádně zmatení z toho, proč v jednom autobuse stojí lístek více než v jiném.

Jak to bude v Brně?

Brněnské MHD se zdražení netýká, zůstávají v ní tedy stejné ceny, což ale jednotnost celého systému neomezuje. Jen zkrátka nejlevnější lístek za 20 korun, který lze v Brně uplatnit na dobu patnácti minut, už nebude mimo krajské město platit tři čtvrtě hodiny jako dosud, ale jen deset minut.

Pokud by se čas sjednotil s Brnem na patnáctiminutovku, nevydělal by kraj tolik, kolik si nyní slibuje. Mimo krajské město lze totiž za čtvrt hodiny ujet delší vzdálenost.

Stejné zůstávají v brněnské MHD rovněž ceny předplatních jízdenek a veškeré slevy.

Náhradní „dlouhý“ lístek

Protože Brno jízdné nezdražuje, přichází od března s alternativou k univerzální jízdence s řadou políček na „cvakání“ jednotlivých jízd. Nový lístek zůstává za původní cenu 156 korun a je možné na něj urazit osm jízd v délce 45 minut.

Cestující si pokaždé označí jedno z osmi políček. Teoreticky je možné krajskou univerzální jízdenku i novou brněnskou kombinovat, vzhledem ke komplikovanosti procesu se to ale moc nedá očekávat.