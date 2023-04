Nesmlouvavý hon na černé pasažéry, pokuty v Brně budou přísnější než v Praze

Cesta brněnskou MHD bez jízdenky se od 1. května „vyplatí“ ještě méně než doposud. Když revizor odhalí černého pasažéra, který není schopný za prohřešek zaplatit na místě, musí chycený později sáhnout hlouběji do svých úspor. Pokuta v takovém případě vyskočí na rovných 1 500 korun, což se blíží polovině ceny roční šalinkarty zvýhodněné díky dotaci od města.

Částku zvyšuje Dopravní podnik města Brna (DPMB), který sankci zatím držel ve výši 800 korun. Právě tolik nyní hříšníci platí na místě i následně do pěti dnů. Základní sazba nově vyjde na tisícovku, ale jen pro okamžité zaplacení pokuty.

„Jízdné v brněnské MHD se víc než deset let nezvedalo a nákup lístku je velmi jednoduchý. Není tak důvod, proč cestovat bez něj. Pokud tak někteří lidé činí, ať si připlatí,“ uvedl generální ředitel DPMB Miloš Havránek s tím, že ke zpřísnění přistupují kvůli prevenci a zjednodušení administrativy.

Brno zvýšením okamžitého postihu na tisícovku dorovnává Prahu a Ostravu. Zatímco v metropoli však tuhle částku zaplatí černí pasažéři i v dalších dnech, v obou moravských městech okamžitě vystoupá na 1 500 korun, což je maximální výše daná zákonem.

Pokuty za černou jízdu

Město na místě později Brno (nyní) 800 Kč 800 Kč (5) Brno (od 1. května) 1000 Kč 1500 Kč (0) Praha 1000 Kč 1000 Kč (15) Ostrava 1000 Kč 1500 Kč (0) Olomouc 700 Kč 700 Kč (15) Jihlava 700 Kč 800 Kč (15) Plzeň 500 Kč 1000 Kč (15)

(Pozn. red.: Číslo v závorce značí počet dní, během nichž lze pokutu dopravnímu podniku „beztrestně“ uhradit, pak následuje maximální sankce 1 500 korun.)

Brněnští cestující musí zároveň počítat s vyšším počtem kontrol přes den i v nočních spojích ze strany revizorů, kteří hříšníkům umožňují zaplatit hotově i kartou.

„Terminálem je vybavený každý z našich kontrolorů. Asi 70 procent pokut placených na místě je hrazeno bezhotovostně,“ vyčíslil šéf tarifního odboru DPMB Vít Prýgl s tím, že k okamžitému zaplacení sankce přistupuje 40 procent hříšníků.

Po úbytku znovu navýší počty revizorů

V uplynulých třech měsících kontroloři odhalili víc než deset tisíc neplatičů, za celý letošek jich dopravce očekává zhruba 40 tisíc, tedy asi o pět a půl tisíce víc než loni. Ani tak ovšem množství černých pasažérů nedosáhne na stavy před covidem, kdy pracovníci podniku chytili bez jízdenky až 60 tisíc lidí ročně.

Ruku v ruce s nárůstem kontrol jde i navýšení počtu revizorů. Aktuálně jich je 34 a do dvou měsíců se k nim přidají až tři noví. „V 90. letech jich bylo šest desítek, před covidem okolo čtyřiceti, v pandemii počet klesl. Hodláme reagovat na aktuální situaci. Když nastane boom černých pasažérů, revizorské řady rozšíříme,“ řekl Prýgl s tím, že cestující nově zaplatí víc i za zapomenutou šalinkartu – na pobočce místo 50 korun dvojnásobek, přes portál Brno iD zůstává původní sankce.

Z kontrolovaných pasažérů je těch bez jízdenky do tří procent, poměr je obecně nižší než před covidem. Sestupný trend ukazují data z kontrol prováděných revizory.

Z nový vlaků možná zmizí průvodčí

Změna základní pokuty z 800 korun na tisícovku se nedotkne jen cestujících v Brně, ale rovnou na celé jižní Moravě. Po domluvě přistoupí ke stejnému kroku i společnost Kordis, která řeší hromadnou dopravu v kraji. Navýšení se týká rovněž MHD v ostatních jihomoravských městech, tedy v Blansku, Adamově, Břeclavi, Hodoníně, Kyjově, Vyškově, Znojmě.

„Postup bude jednotný v celém kraji, kde platí stejné smluvní podmínky,“ uvedl mluvčí Kordisu Květoslav Havlík. Počet revizorů nechce firma zveřejňovat, i nadále s nimi ale počítá v regionálních autobusech a vlacích.

Až takovou jistotu ovšem nemají průvodčí. Hejtmanství zvažuje, že minimálně z nových souprav Moravia, které nasazuje na dvě stěžejní trasy, zmizí. Kontrolu by tak obstarali už jen klasičtí revizoři, jejichž počet by se logicky zvýšil.

V takovém případě by systém fungoval jako třeba v brněnské MHD, kde si cestující také kupuje jízdenku sám od sebe a nikdo ho při každé jízdě nekontroluje. Zároveň by pasažéři měli možnost si doklad pořídit v nových jízdenkových automatech umožňujících platbu kartou, jimiž do konce příštího roku Kordis osadí všechny vlakové zastávky v kraji i nové vozy. Na nádraží jich pořídí 300, do souprav 76.

Definitivní verdikt o dalším osudu průvodčích nicméně ještě nepadl. „V minulosti se o konci průvodčích mluvilo, do budoucna tento krok může nastat, ale ještě uvidíme. Je to i otázka bezpečnosti,“ pronesl krajský radní pro dopravu Jiří Crha (ODS) s tím, že k ní mají v nových vlacích přispět kamery.

Černých pasažérů v regionálních autobusech a vlacích odhalují revizoři podstatně méně než v brněnské MHD. Jde o nízké stovky případů měsíčně. „Je to dané tím, že cestující jsou i několikrát kontrolovaní. Do autobusů nastupují okolo řidiče, ve vlacích zase prochází průvodčí,“ připomněl Havlík.