Bývalý vězeň Kajínek měl nehodu, do jeho vozu narazila policejní ochranka

Dopravní nehoda se podle Blesku stala v pátek u Domašova, který leží zhruba 20 kilometrů od brněnské Bystrce. Tam bývalý vězeň od propuštění bydlí s manželkou Magdou.

„Dojížděli jsme do kolony, dobrzdili to a Magda mi říká, že to krásně vyšlo. Jak to dořekla, v tu chvíli se ozvala rána a BMW, které jelo za námi, do nás narazilo,“ popsal pro deník Kajínek.

Oba policisté se podle bývalého vězně ptali, zda jsou s manželkou v pořádku. „Když jsem jim řekl, že zavoláme policii, tak mi hned řekli, že oni jsou policajti. Byla to náhoda,“ dodal Kajínek.

Policisté byli z útvaru Ochranné služby Policie ČR, dodává Blesk.

Kajínek byl v červnu 1998 za dvojnásobnou nájemnou vraždu a jeden pokus vraždy odsouzen k doživotnímu trestu vězení. V květnu 2017 dostal od prezidenta Miloše Zemana milost.

Video z jiné Kajínkovy nehody: