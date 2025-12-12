Generální audience u Svatého otce je v plánu 17. prosince, tedy příští středu. Český velvyslanec ve Vatikánu Pavel Svoboda a zástupci Klášterního pivovaru Porta Coeli z Tišnova na Brněnsku při ní předají Lvu XIV. hned 500 třetinkových lahví edice Cyril & Methodius Special 14. Tento krok nazývá hejtmanství s nadsázkou pivní diplomacií.
„Víme, že papeži Lvu XIV. zlatavý mok chutná, tak mu chceme udělat radost. Už letos v létě při naší audienci ve Vatikánu od nás dostal pivo a zajímal se o jeho původ. Věřím, že mu přijde k chuti po dobrém jídle, třeba s ním oslaví i příchod nového roku,“ poznamenal jihomoravský radní pro oblast majetku František Hasoň (KDU-ČSL).
V obci u Tišnova jako jediní na Moravě vaří pivo v klášteře
Aroma piva Cyril & Methodius Special 14 obsahuje jemné sladové tóny. „Tento speciál jsme uvařili na objednávku Jihomoravského kraje a s úctou v prostorách cisterciáckého kláštera Porta Coeli,“ přibližuje místopředseda představenstva pivovaru Radek Holešinský.
„Vnímáme jej jako dar, který nese nejlepší hodnoty jižní Moravy – řemeslo, tradici a duchovní kulturní identitu. A zároveň spojuje dva proudy jedné evropské tradice, tedy slovanský odkaz Cyrila a Metoděje a cisterciáckou kulturu Evropy, které se zde setkávají v jediném pivu,“ doplňuje Holešinský.
