Víc barev, ilustrace, nové písmo. Brno výrazně změnilo vizuální identitu

Úpravy jednotného stylu mají přispět k větší atraktivitě, jeho stávající podoba už nejen podle odborníků neodpovídala aktuálním trendům a potřebám. Dosavadní paleta používaných barev obsahovala pouze červenou, bílou, šedou a černou, což bylo zvlášť pro některé odbory magistrátu omezující.

Nově lze v grafice využít žlutou, oranžovou, zelenou nebo modrou, které uvítá třeba odbor životního prostředí. A při slavnostních událostech může město pracovat se zlatou, stříbrnou a bronzovou barvou, a to výjimečně i v písmenech v logu.

Příležitostně bude magistrát spolupracovat se třemi ilustrátory, kteří svými malbami přinesou do jeho identity oživení. „Dnešní doba je hodně vizuálního, proto kromě fotografií a piktogramů chceme použít i další vizuální prvek, a to právě ilustrace. Je to aktuální trend, který se objevuje třeba ve vídeňském nebo nedávno představeném pražském vizuálním stylu. Když města ke komunikaci používají jen logo a grafické prvky, může to působit chladně nebo odtažitě, tudíž ilustrace pomáhají věci odlehčit a učinit přívětivější,“ řekla uvolněná zastupitelka pro marketing Kateřina Jarošová (ANO).

I když má každý z ilustrátorů svůj rukopis, jejich díla se dají vzájemně kombinovat. V případě Brna zachycují postavy při nejrůznějších činnostech, místní památky i jiná známá místa. Když město na konci loňského roku začalo hledat tyto umělce, přihlásilo se téměř 200 zájemců. Nejmladší z nich měl jedenáct let.

„Sbírku“ piktogramů doplnila o nové Věra Marešová, která je autorkou dosavadního jednotného stylu z roku 2005. Tyto drobné prvky znázorňují třeba plavce, kočárek, psa, tramvaj nebo jídlo. Kromě jejich vytvoření se Marešová podílela také na revizi vizuální identity, jejíž dominantou zůstává logo města, které je i podle ní dostatečně minimalistické a nadčasové.

„Estetická kvalita vizuální komunikace města spočívá v jasně nastavených pravidlech, která vymezují mantinely, ale zároveň ponechávají prostor pro kreativitu. Klíčová je čistota kompozice a vizuální harmonie, kde platí, že méně je někdy více. Méně prvků přináší větší jasnost, funkčnost a estetiku,“ poznamenala Marešová.

Svislice na tričkách a taškách

Svislé čáry z loga se mají stát ještě výraznějším prvkem výrazně proměněné vizuální identity, která se dočkala prvních úprav od roku 2018, kdy ale byly pouze mírné. Takzvané svislice se rozšíří i na reklamní předměty, třeba trička, tašky, tužky a bloky. Jako hlavní písmo bude magistrát nově používat Work sans. Zároveň má k dispozici nové fotografie památek i dalších míst v různých ročních obdobích, které může použít při vlastní propagaci.

Na úpravě jednotného stylu město spolupracovalo se společností sdružující odborníky v oblasti viditelnosti a grafického designu. První workshop se uskutečnil na podzim 2023, zapojeni byli i vedoucí všech magistrátních odborů, kteří řekli, s čím se při používají dosavadního jednotného stylu potýkají a kde v něm vidí mezery. Přeměna identity vyšla na téměř 700 tisíc korun. Další peníze poputují ilustrátorům, až budou tvořit další obrázky.

Se zásadně upravenou vizuální identitou už město začalo reálně pracovat. Používat ji bude na sociálních sítích, na vlastních akcích i přímo v ulicích, třeba na plakátech nebo bannerech.