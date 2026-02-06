„Podařilo se nám získat takzvané mladé lvy, tedy generaci muzikantů, která vyrostla v devadesátých letech minulého století a od té doby se drží na špici jazzové scény,“ přibližuje umělecký ředitel a dramaturg festivalu Vilém Spilka.
Program odstartuje již v pátek banjista Béla Fleck, harfenista Edmar Castañeda a bubeník Antonio Sánchez. Na pódiu se tak setkají držitelé celkem 22 cen Grammy, z nichž nejvýraznější osobností je Fleck, považovaný za nejvýznamnějšího světového hráče na banjo. Formace vystupující pod názvem BEATrio představí nezvyklou kombinaci nástrojů v brněnském Sonu od 19:30.
O týden později, tedy 13. února, se v Sonu představí kontrabasistka, zpěvačka a skladatelka Esperanza Spalding, považovaná za jednu z nejvýznamnějších osobností současného jazzu střední generace. Držitelka pěti cen Grammy ve své tvorbě osobitě propojuje jazz, fusion, neo-soul, R&B, bossa novu i latinský jazz.
Kromě velkých hvězd se na festivalu představí také nadějní umělci, které vrchol kariéry teprve čeká. „Letos je to například Julius Rodriguez. Je to muzikant, který je sice formálně vzdělaný, ale zároveň dokáže vstřebávat uliční vlivy a reflektovat dnešní dobu,“ uvádí Spilka. Tento mladý talent vystoupí 22. března v Cabaret des Péchés.
Jazzfest Brno
Koná se od 6. února do 21. května na různých místech Brna
V sobotu 28. března potěší milovníky žánru jedni z nejuznávanějších jazzových umělců současnosti – klavírista a skladatel Brad Mehldau a kontrabasista a skladatel Christian McBride. Hudba tohoto stylotvorného dua zaplní prostory Besedního domu. Oba mají na kontě spolupráci s velkými jmény hudebního průmyslu. Zatímco Mehldau dříve spojil síly například s letos vystupujícím Joshuou Redmanem, McBride spolupracoval například se Stingem či Céline Dion.
Letos nejen jazz, ale i kombinace s jinými žánry
Novinkou letošního ročníku je série FACE, která představuje současnou hudbu překračující žánrové hranice a rozšiřuje tak působení festivalu. Nabídne hudbu sdílející s jazzem spíše hodnoty, jako jsou otevřenost, autenticita či odvaha. Podle Spilky jde například o rap, hip hop, elektroniku, ambient, minimalismus a další styly. V rámci série vystoupí kapela KUF a Samo Benko Orchestra. Koncerty se uskuteční 31. března v Kabinetu MÚZ.
Dalším velkým lákadlem festivalu bude britské instrumentální trio GoGo Penguin, které ve své hudbě pracuje s prvky breakbeatu, minimalismu, trip-hopu i progresivního rapu. Hudba jedné z nejsledovanějších britských kapel, někdy označovaná jako „akustická elektronika“, zazní 28. dubna v Sonu.
O týden později vystoupí opět v Sonu saxofonista Joshua Redman, jedna z nejvýraznějších osobností současného jazzu. V Brně vystoupí vůbec poprvé. Jarní program zakončí 21. května londýnský bubeník Tom Skinner, kterého hudební nadšenci mohou znát například z kapely The Smile nebo z působení ve skupině Sons of Kemet. „Bude to vizuálně-hudební zážitek, protože Vodojemy jsou architektonicky i akusticky velmi zajímavé,“ hodnotí Spilka prostory, do nichž JazzFest zavítá vůbec poprvé.
Jarní a podzimní program festivalu dohromady každoročně přiláká v průměru kolem 12 tisíc návštěvníků. Kromě publika z Česka přijíždějí na JazzFest i lidé ze zahraničí – především z Maďarska, Rakouska, Polska a Slovenska. Zájem o jazz je podle Spilky stabilní a návštěvnost, i když třeba lehce nárazovou, si pochvaluje. „Od toho ten festival je – aby lidi, kteří na jazz běžně nechodí, vytáhl z domu a přiměl je zajít na takový koncert,“ doplňuje.
Celý seznam vystupujících interpretů je společně se vstupenkami k dohledání na stránkách JazzFestBrno.