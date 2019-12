Zemřel bývalý lidovecký senátor Jan Zahradníček, bylo mu 71 let

Se svou matkou byl Jan Jakub Zahradníček v roce 1956 zachráněn po otravě muchomůrkou zelenou, zatímco jeho dvě mladší sestřičky zemřely.



O co těžší to měl Zahradníček jako dítě „nepřítele režimu“ za totality, o to víc se angažoval po převratu v roce 1989.

Hned v roce 1990 se stal za lidovce poslancem České národní rady, později Poslanecké sněmovny, kde sedával do roku 1996. Na dalších šest let do roku 2002 byl senátorem za Brno.

„Skvělý člověk a první senátor v našem volebním obvodu číslo 60. Měl jsem tu čest se s nim v poslední době setkávat. Odpočívejte v pokoji,“ uvedl na Facebooku místopředseda KDU-ČSL a šéf brněnských lidovců Petr Hladík.

Ještě letos na konci března se Zahradníček zúčastnil sjezdu KDU-ČSL ke 100. výročí založení strany.