Naše plus? Ovládáme spoustu obrazovek naráz, líčí strůjce sportovní techniky

Dojem z fotbalu, hokeje, basketbalu či ragby se díky brněnské společnosti posouvá ještě o level výš. „Jsme jedineční v komplexnosti a jednoduchosti. Umíme ovládat spoustu obrazovek naráz a ve velkém rozlišení, to nám dává sílu,“ líčí devětatřicetiletý Brňan Smrček.

První vlastní kostku jste postavili v prvoligové hokejové Třebíči. Díky ní jste se dostali do nové třinecké arény. Byl to velký skok?

Tenkrát to pro nás byla obří zakázka. Do té doby jsme měli obrat asi sedm milionů, tahle byla snad za 65 milionů. Museli jsme nabrat vývojáře, na přípravu jsme měli zhruba rok. Šlo o úplně jiný systém. V Třebíči jsme ovládali jednu obrazovku, zatímco v Třinci osm. Pronajali jsme si tam byt na tři měsíce, ale nakonec ho drželi celý rok. Strávili jsme tam relativně dost času. Současně s tím jsme vyhráli zakázku na dodání kostky ve Vítkovicích kvůli hokejovému mistrovství světa 2015. K tomu přišel Liberec a Hradec Králové. To všechno se nakupilo během jedné sezony na přelomu dvou let.

Co bylo dál?

Tohle všechno jsme nějak zvládli. Podle vzoru konkurence jsme vyjeli na odbornou výstavu do Holandska. A od té doby se to rozjelo, partner jeden, druhý, třetí, čtvrtý. Teď máme třeba Inter Miami, který vlastní David Beckham a hraje tam Lionel Messi, tam náš partner stavěl LED obrazovky a my mu dodávali systém řízení. Naši lidé tam strávili tři měsíce. Tato instalace byla ještě před covidem, šlo o jednu z těch větších. Přibyly i Tottenham Hotspur, FC Barcelona. Před rokem se dělal Manchester United, na jehož stadionu řídíme časomíru.

Druhou výraznou položkou ve vaší nabídce je VAR.

Systém videorozhodčího děláme hodně. Máme ho včetně virtuální ofsajd čáry s certifikací od FIFA, která je potřeba. Funguje třeba v Jižní Koreji, na Slovensku. Rozjednané máme další zakázky.

A co další sporty?

Kromě fotbalu jsme hodně i v hokeji, nedávno jsme stavěli kostku na Stavanger Oilers. V basketbalu působíme taky docela dost. Třeba Olympiakos Pireus. Pro českou ligu poskytujeme systém videorozhodčího. V hokeji máme VAR kromě asi tří na každém extraligovém stadionu plus na všech v první lize. Něco jsme dělali i ve florbale.

Pokrýváte i méně obvyklé sporty?

Vypadá to na vodní pólo. Budeme řešit také padel z hlediska videorozhodčích.

Máte široký záběr od Jižní Korey přes Ázerbájdžán po Kolumbii. Kam se ještě chcete dostat?

USA nás hodně zajímá. Plus samozřejmě Jižní Amerika. Tam je sport velký, ale náročný. Víc by nás jednoznačně zajímal VAR ve fotbale. Tento trh není veliký. Ono se řekne celý svět, ale existuje přes 130 federací. Před nějakou dobou jich už VAR mělo okolo 40, moc už proto nezbývá. Obecně ve sportech by bylo fajn rozšířit našeho videorozhodčího. Tento systém je zajímavý v tom, že jednáte s celou federací, dodáváte systém na čtrnáct stadionů nebo centrálně. To jsou zajímavé zakázky. Viz třeba Korea, kde jsme ho dodali pro celou ligu.

Je v oboru silná konkurence?

Jak v čem. VAR nabízí maximálně devět certifikovaných firem na světě. Z nich pět stejně jako my poskytuje systém včetně ofsajdové čáry, zbytek umí jen něco, takže musí spolupracovat. Co se týče ovládání obrazovek, existuje do deseti firem po celém světě. Někdo dělá vše, někdo něco. Komplexně to dělá třeba jedna slovenská firma, což je naše konkurence. Někde jsou lokální firmy, třeba na skandinávském trhu mají jednoduchý systém, který funguje na většině stadionů. Něco umí, není tak rozvinutý jako náš, ale na jejich lokální potřeby stačí. Občas bojujete právě s lokální konkurencí, která není tak rozšířená v zahraničí, ale třeba ve Švédsku je silná.

V čem jsou tedy vaše systémy jedinečné oproti konkurenci?

V komplexnosti a jednoduchosti. Umíme ovládat spoustu obrazovek naráz. Spousta firem zvládne jednu, dvě, tři, a to jen do nějakého rozlišení. My jsme jich schopni ovládat strašně moc a ve velkém rozlišení, což nám dává sílu. V tomto segmentu se ve světě musíte obracet na velikou firmu z Kanady, která je oproti nám desetinásobně dražší. To je naše místo na trhu. Nejsme úplně triviálním řešením, ani tak vysoko, že to bude třeba včetně 3D grafiky. Jsme někde uprostřed. Umíme vše obsloužit po našem, zvládáme to. Jiní to neumí, nebo umí taky, ale výrazně dráž. To je naše místo, co se týče LED obrazovek.

Jak si stojíte s videorozhodčím?

U něj jsme spíš na startu, nejvýš je Hawk-Eye, jestřábí oko. S tím se potkáváme často, nejen v tenise, kde jsou zavedení. Stejně je to i ve fotbale. Když vidíte na mistrovství světa záběr z VAR, je od Hawk-Eye. Jsou oni, potom dlouho nikdo a pak my všichni ostatní, kam řadím také třeba obrovskou firmu s pěti tisíci zaměstnanci. My máme opakovací systém, který záběry umí zazoomovat, vrátit. Každý si to děláme po svém, zatímco Hawk-Eye má systém propojený s balonem, ukazuje části těla. Klobouk dolů.

Jste v něčem na stejné úrovni?

V čem jsme velice dobří a co máme jen my dva a nikdo jiný, je systém pro tablety v rámci VAR. Rozdávají se medikům, trenérům, v hokejové extralize se využívají na trenérskou výzvu. Použily se i při loňském finále Poháru osvoboditelů mezi Bocou Juniors a Fluminense, což byl největší zápas v Jižní Americe za celý rok. Spolupracujeme na tom s portugalskou firmou, která má od nás desítky systémů a působí po celém světě. Kvalifikace na Euro 2020 a 2024, mistrovství světa do dvaceti let mužů, ženské mistrovství světa v Austrálii a na Novém Zélandu. Všude tam systémy od nás byly.

Sázíte teď víc na VAR, nebo systémy na stadionech? Čeho je víc?

Do covidu bylo nejvíc LED obrazovek a systémů na stadionech. Pak přišel covid, první rok se vůbec nehrálo a arény byly zavřené. Jediné, co zbývalo, byl videorozhodčí. Tenkrát jsme udělali docela dost zakázek. Celkově jsme šli samozřejmě dolů, ale teď se to stabilizuje. Mívali jsme hodně ledek a málo VAR, poměr jen s odnoží sportu, ale celkově jsou velcí produkčně. Natáčejí pro Netflix veškerou španělskou, portugalskou, jihoamerickou produkci. Mají od nás desítky systémů tabletů, děláme pro ně doplňky tak, aby měl systém VAR pro fotbal vše, co by si přáli. Věříme, že stejně jako od nás mají desítky malých systémů, budou kupovat desítky velkých. Pak se budeme bavit o zajímavých ligách typu Mexiko, Brazílie.

Kancelář máte i přímo na Masarykově univerzitě, zájemci o práci se vám musí jen hrnout...

Sedí v ní teď sedm studentů. Univerzita je naše líheň. V podstatě jsme z ní vznikli, snažili jsme se z ní lidi zlanařit. Určitou dobu bylo složité je přesvědčit, museli jsme je hodně uhánět. Nyní máme stop stav, potřebovali bychom hotové pracovníky. Spousta studentů by u nás chtěla dělat, to zahřeje na srdíčku. Z hlediska vývoje jsou oba naše týmy srovnatelné. Jeden řeší venue control neboli ovládání videa na stadionech, druhý tým video review. I co se týče obchodu, jsou obě oblasti plus minus stejné. Je to hodně vyvážené.

Na jaké trhy aktuálně cílíte?

Ve Finsku a na Faerských ostrovech jednáme o VAR delší dobu, relativně hluboce. Věřím, že bychom jej v průběhu roku mohli převzít a dělat to pro ně. Konkrétně Finové jsou pro nás zajímaví, i když nejsou fotbalovou velmocí, ale jde o velký evropský trh, kde se chceme prosadit vůči PR i konkurenci. Zatím jsme ve velice dobré pozici. Potřebujeme se u VAR víc dostat k firmě Mediapro, což je jeden z našich velkých klientů, který má desítky systémů tabletů, jsou rozprostření skoro všude po Latinské Americe. Je to velká firma, my spolupracujeme.