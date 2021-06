Bývalý starosta Znojma cílí na další funkci, chce šéfovat vinařům

„Můj základní cíl je udělat ze svazu instituci, která nečeká, co se děje kolem, ale jasně určuje agendu a udává tempo. Chtěl bych, aby Svaz vinařů byla profesionální, sebevědomá a respektovaná instituce, která dokáže prosazovat svoje zájmy bez ohledu na to, kdo je zrovna u moci nebo kdo je s kým známý,“ komentuje Jan Grois (dříve ČSSD) vizi, se kterou vstupuje do volby, jejíž výsledek na více než tři roky ovlivní miliardový byznys s vínem.

Zatímco jeho konkurenti se vínem profesně zabývají, Grois za předpoklad pro své prezidentství označil fakt, že „jedenáct let působí v komunální politice ve městě Znojmě, které je bytostně spjaté s vínem“.



To by nemuselo být na škodu. Ostatně i dosavadní prezident Svazu vinařů Tibor Nyitray je profesí právník, přesto byl uplynulých devět let nejsilnějším hlasem ve vinařském byznysu. A sám přednedávnem potvrdil, že důležitým úkolem nového prezidenta bude navázat dobré vztahy s ministerstvem zemědělství i novými poslanci. Právě tady by se politická zkušenost mohla hodit.

Tu však mají povětšinou i Groisovi soupeři, kterými jsou vinař Petr Cibulka z Mikulova, který například působil jako poradce někdejšího ministra financí Vlastimila Tlustého, nebo šéf Znojemské Besedy a sommeliér František Koudela, jenž vede ODS ve Znojmě. Čtveřici kandidátů doplňuje bývalý bankéř a majitel vinařství ve Velkých Bílovicích Lubomír Maťák.



Na jednoho z nich čeká nelehký úkol bojovat proti spotřební dani či zákazu reklamy na víno.