Nástupce svrženého starosty má škraloup, byl propuštěn za falešné podpisy

Původního starostu Petra Šafaříka (ČSSD) odvolali zastupitelé před dvěma týdny. Vyčítali mu, že záměrně rušil jednání a mohl radnici přivést do závažných finančních problémů, protože městská část neměla schválený rozpočet. Do čela se tak vyhoupl lidovec Jakub Hruška.

Ten ještě ani nezačal pořádně úřadovat a už má také co vysvětlovat. Podle dokumentu, do kterého MF DNES nahlédla, jej totiž před šesti lety vyhodili z Povodí Moravy. A to s pořádnou kaňkou.

„S plným vědomím a odpovědností provedl vědomé falšování celkem sedmi podpisů vedoucího útvaru správy majetku,“ zní jedna z výtek, o níž se ve výpovědi píše. Podle ní se Hruška dopustil i dalších pochybení při zpracovávání dokumentů týkajících se evidence majetku.

Zprávu o Hruškových problémech v Povodí Moravy vynesl na veřejnost právě Šafařík na jednání zastupitelů v polovině ledna, na němž byl odvolán z funkce starosty. „Je to výsměch lidem z Kohoutovic, když se do čela radnice dostal člověk s takovým škraloupem,“ říká Šafařík.

Odvolaný starosta brněnských Kohoutovic Petr Šafařík (ČSSD)

Hruška řekl, že jeho pracovní poměr v Povodí Moravy skončil způsobem, který nechápal a s nímž nesouhlasil.

„Byl jsem ale v situaci, kdy jsem měl již předjednanou pracovní pozici jinde, a proto jsem celou záležitost dále neřešil. Mám v této věci čisté svědomí a nikdy by mě nenapadlo, že by mě mohl kvůli tomu někdo očerňovat. Teď se hodlám s kolegy naplno věnovat práci pro Kohoutovičáky, nachystat nový rozpočet a rozjet projekty, které tu doposud chyběly,“ uvedl Hruška.

MF DNES oslovila i Povodí Moravy, zda Hrušku skutečně propustilo a za jakých okolností. Organizace to odmítla komentovat. „Podobné informace citlivého charakteru neposkytujeme,“ odepsal na dotazy mluvčí Petr Chmelař.

Zloděj křičí chyťte zloděje, říká místostarosta

Kohoutovický místostarosta Michal Velička (ODS), který zůstal ve vedení radnice i po změně starosty, o Šafaříkově kritice ví. Sám se však pak po dalších informacích nepídil.

„Nevím, co si o tom mám myslet. Jde o vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, nikoliv o veřejnou záležitost. Nevím, kde pan bývalý starosta tyto informace vzal. Nepohodli jsme se a moc spolu nekomunikujeme,“ popisuje Velička.

Podle něj jde o starou záležitost. „Můžu se samozřejmě pana starosty Hrušky zeptat. Nicméně z úst jeho předchůdce pana Šafaříka padlo na zmiňovaném jednání zastupitelstva několik lží, takže jsem tomu nevěnoval pozornost. Bral jsem to jako politický boj a způsob, jak poškodit jeho nástupce. Je to, jako když zloděj křičí chyťte zloděje,“ podotýká Velička.

„Médii také prolétla informace, že měl pan bývalý starosta na úřadě údajně falšovat nějaký dokument s tehdejším tajemníkem,“ doplňuje.

Naráží tak na mnoho let starou záležitost, na kterou MF DNES upozornila. V roce 1996 tajemník úřadu Zdeněk Krutek nevrátil přes 22 tisíc korun za dvakrát zaplacenou fakturu do pokladny úřadu. O tři roky později sice městský státní zástupce stíhání podmínečně zastavil, zároveň však konstatoval, že jen proto, že Krutek se k činu přiznal a škodu uhradil.

Dlouhodobé spory na radnici

Za Hrušku se postavil i předseda brněnských lidovců a náměstek primátorky Petr Hladík (KDU-ČSL). Podle něj je obvinění výsledkem dlouhodobě napjaté situace, která v Kohoutovicích panuje.

„Co říká pan bývalý starosta Šafařík, považuji za politický boj. Co se na kohoutovické radnici dělo v prosinci a lednu, je za hranou nějakého vkusu. To, že pan Šafařík uvrhne městskou část do rozpočtového provizoria, nechce svolat zastupitelstvo a opakovaně porušuje zákon, považuji za nezodpovědnou formu politiky. Tohle my neřešíme,“ oznamuje Hladík.

Ve vedení kohoutovické radnice to skutečně vře již dlouhodobě. Už v prosinci vypověděly koaliční smlouvu ODS a TOP 09, takže ANO s ČSSD zůstaly v menšině.

„Koaliční partneři už rok nebyli spokojeni a svou situaci vnímali jako nekomfortní. Zrušili tedy spolupráci a začalo utváření koalice nové. Domluvili jsme se, že musíme v první řadě schválit rozpočet. Pan starosta Šafařík asi s vidinou toho, že dnes už minulá koalice nemá většinu, jednání zastupitelů v prosinci zrušil,“ přiblížil již dříve Hruška.

Od poloviny ledna tak kohoutovické radnici vládne koalice složená z ODS, TOP 09, lidovců a Zelených, která se chce zaměřit na rozvoj škol a školek i na veřejná prostranství, především na údržbu zeleně a nakládání s dešťovými vodami. Hned také schválila rozpočtové provizorium s tím, že bez něj by nemohla z účtu radnice odejít ani koruna. V únoru by tak úředníci byli bez platů, peníze by nedostaly ani školy a další organizace spadající pod kohoutovický úřad.

Šafařík, který jednání zastupitelů svolal na včerejšek, to označil za nesmysl. „Z hlediska rozpočtu jde o komplikaci, ale ne zase tak hroznou. Některé platby bychom prostě poslali o několik dnů později,“ vysvětloval.