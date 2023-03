Provázek hraje pro oblíbenou herečku. Působila jako magnet, klaní se Hloužkové

42 zářivých let na Provázku „Ivanka Hloužková přišla do Divadla na provázku ve svých jednadvaceti letech a zůstala jich zde dalších dvaačtyřicet až do své předčasné smrti. Patří mezi nejzajímavější ženské herecké osobnosti českého divadla své generace, o čemž svědčí také dvě prestižní Ceny Alfréda Radoka. Spolu se svými slavnými hereckými kolegy – Bolkem Polívkou, Jiřím Pechou, Miroslavem Donutilem a mnoha dalšími – tvoří zcela svébytný herecký styl Husy. Byla univerzální a múzickou herečkou, skvělou zpěvačkou a brilantně zvládala tragikomické polohy, které hrála s neuvěřitelnou autenticitou. V souboru Provázku po ní zůstane bolestně prázdný prostor, ale v paměti Husy – tedy v paměti naší i diváků – bude neustále živě přítomná.“ Petr Oslzlý, emeritní rektor JAMU a dlouholetý kolega