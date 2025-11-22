„Začínající podnikatelé dnes přemýšlejí daleko globálněji. Mnohem víc si uvědomují současné světové výzvy a pomocí startupů na ně reagují. Vědí, že nemá smysl vymýšlet firmu, která bude řešit tržní příležitost tady v Česku nebo ve střední Evropě,“ hlásí muž, který stojí v čele JIC osm let.
V JIC pracujete od roku 2009. Dokáže vás u klientů ještě něco překvapit?
Prostředí je nesmírně dynamické. Každou chvíli přicházejí klienti s novou ideou, kterou reagují na současné problémy a tržní příležitosti. Pořád se to vyvíjí nově a nově. Nápady jsou často neotřelé. Co mi v posledních letech, možná i měsících dělá radost, je, že se daleko víc zvyšuje ambicióznost nápadů. Teď je skutečně naprosto běžné, že se začínající podnikatelé nelekají toho, když jim řekneme, že musejí od začátku přemýšlet globálně. Berou to jako fakt. Tohle byl třeba ještě před pěti lety velký problém, začínající podnikatelé se toho báli.
Co považujete za největší úspěch JIC?
V obecnější rovině to, že podpora inovačního podnikání a startupu na jižní Moravě a v Česku je považovaná už za běžnou věc. Nikdo nepochybuje, že je to součást nové ekonomiky a je nutné tohle dělat. Myslím, že jsme k tomu přispěli.
A pokud to vezmeme konkrétně?
Vzniklo přes tisíc firem. Některé z nich byly superúspěšné. Třeba Kiwi, Flowmon, Runecast. Byly prodány v posledních pěti letech v součtu asi za 15 miliard korun. Když do regionu přiteče 15 miliard třeba z USA nebo Velké Británie a firmy s pracovními místy tu dál zůstávají, akorát s tím rozdílem, že část podílů se prodala velkým fondům či strategickým partnerům, ukazuje to, že region je mezinárodně úspěšný. Na místní ekonomiku to má velký dopad. Důležité je, že lidé, kteří je prodali, tu budují nové firmy nebo peníze investují do dalších místních firem. Tím se roztáčí ekonomika a zároveň se motivují noví lidé.
Viděl jste se vždy na „straně barikády“, kdy pomáháte ostatním v rozjetí jejich podnikání, než abyste šel vlastní cestou?
To víte, že mě vlastní cesta vždy lákala. Mám takové své malé mikropodnikání v podobě malé vodní elektrárny na Vysočině, takže nějaké faktury taky mám. Ale je potřeba si uvědomit, že agenturou dnes projde 50 nových firem ročně a my máme na těch 50 zakladatelů vliv. Může z nich opravdu něco být a často i je. Jsem přesvědčený, že na ně mám skrz svou roli podstatně větší vliv, než jaký bych měl přes vlastní firmu. Cítím se velmi naplněně a považuji to za velmi smysluplné angažmá, protože člověk má velkou páku. Společenský otisk je daleko větší, než bych měl přes svoji firmu.
Máte vlastní podnikatelský nápad, do něhož se chcete třeba jednou pustit?
Tím, jak se celý sektor proměňuje, vidím hodně příležitostí v nové energetice. Kdybych byl vzdělaný v IT, nepochybně bych viděl příležitosti v projektech AI (umělá inteligence – pozn. red.) v kombinaci s kyberbezpečností, protože se jedná o věci, které stojí před námi. Je tam spousta rizik, které je potřeba řešit. Je to ohromný trh. Světová ekonomika je na prahu velké změny a v těchto oblastech se budou pravděpodobně hodně přepisovat karty.
Jsou v komunitě JIC subjekty, které se jim věnují a snaží se je byznysově využít?
Určitě. Máme firmy, které rostou. Třeba Whalebone dělá zabezpečení datových toků u mobilních operátorů. ThreatMark se zase zaměřuje na zabezpečení bankovních systémů, respektive chování klientů na portálech bank. Tyto věci jsou hrozně důležité, zabezpečují totiž řád ve společnosti. Mají velmi významné investice třeba od britských fondů. Tyto firmy velmi porostou a nepochybně jsou budoucími velkými hvězdami. Nejen Whalebone a Threatmark, ale také další, které na velký úspěch zatím třeba čekají. Je zde celá řada zajímavých firem, které tímto směrem jdou.
V jakých dalších oblastech mají velký potenciál firmy z portfolia JIC?
Další oblast, kterou je potřeba zmínit a Brno v ní má velký a zdaleka nevyužitý potenciál, jsou živé vědy, což znamená věci spojené s novými molekulami třeba na léčbu cukrovky. V portfoliu máme firmy jako třeba CasInvent nebo AI/ffinity. Obě dvě jsou spin-off firmy Masarykovy univerzity (podnik založený za účelem využití a rozvoje duševního vlastnictví univerzity do produktu nebo služby uplatnitelné na trhu – pozn. red.). Považujeme je za velmi nadějné projekty s velkým potenciálem.
Kdo jsou v poslední době typičtí klienti, kteří přicházejí s novými nápady?
Máme klienty z různých oborů, třeba IT, kyberbezpečnosti, kosmických technologií i oblasti instrumentace do polovodičového průmyslu. Často to jsou věci okolo elektronové mikroskopie, v níž je Brno velmi silné. Nové firmy jsou v oblasti designu čipů. Toto odvětví má ohromný potenciál, protože čipový průmysl roste meziročně a celosvětově o 20 procent a je odhadováno, že takto poroste příštích pět až deset let.
Došlo v průběhu let k výrazné změně, co se týče klientů? Dominují stále mladí?
V poslední době začínáme zjišťovat, že k nám často přichází už zkušenější startupisté a startupistky, kteří třeba pracovali deset let v korporacích a mají nápady, ale už je to v nich nebaví. Přichází třeba ve věku 40 až 50 let a začínají rozjíždět firmy. Považuji to jako velmi důležité, protože často mají větší rozvahu a strategičnost. I ve světě je běžné, že startupy nejsou zdaleka jen o studentech nebo lidech do třicítky a často je zakládají lidé s většími zkušenostmi. Jejich skvělá rozvaha při rozhodování je výhoda.
Do jakého nápadu jste se naposledy nadchnul?
Nápadů, co se mi líbí, je fůra. Mám slabost pro novou energetiku. Tam je potřeba do toho hodně šlapat. Rozvoj firem v této oblasti je důležitý. Zásadní fundamentální změny mohou přijít v oblasti živých věd. Za všechny zmíním firmu CasInvent. Existuje jistá naděje, že jim bude molekula fungovat. To by byl pak opravdu velký byznys, který ale zároveň dokáže zachraňovat životy a ulehčit lidem při léčbě rakoviny.
Tvrdíte, že z Brna lze vybudovat globální společnost. Máte konkrétní příklad?
Několik. Nejslavnější je nepochybně Kiwi. Historicky to dokázalo AVG. Díky tomu vyrostl Avast. Kentico je určitě globální společnost. Flowmon, Runecast jsou firmy prodané za miliardy. Smartlook. Sewio taky nepochybně, bylo prodáno za několik stovek milionů. Vzniklo na VUT. Teď máme firmy DynaNIC a Codasip z oblasti designu polovodičů taky z VUT. To jsou všechno velmi zajímavé globální technologické společnosti. Dál třeba IDEA StatiCa vyvíjející software pro statické výpočty. Stává se dnes taky globální společností. Už jsem zmiňoval i Whalebone a ThreatMark.
Kolik pracovních míst jste dopomohli v regionu vytvořit díky vaší podpoře?
Jsou dvě čísla, která je potřeba zdůraznit. Jednak přímá pracovní místa vzniklá ve firmách. Těch je přes pět tisíc. A potom takzvaná návazná pracovní místa, která jsou vytvořena díky tomu, že v regionu vznikne vysoce kvalifikované místo, což je každé místo ve startupu, navíc dobře placené. Když máte v regionu dobře placené pracovní místo, tak ti lidé si v místě nakupují služby, chodí do restaurací a tak dále, čímž pomáhají ke vzniku návazných pracovních míst. Číslo vysoce kvalifikovaných míst se násobí pěti, takže vzniklo zhruba 25 tisíc návazných míst.
Číslo pět tisíc u vysoce kvalifikovaných míst ale není zásadní, důležitá je přidaná hodnota firmy. Často je totiž důležitější firma o 30 zaměstnancích, kde přidaná hodnota na zaměstnance není tři čtvrtě milionu korun jako u normální běžné firmy, ale třeba pět milionů.
Zjednodušeně, taková firma s šikovnými mozky je lepší než třeba montovna.
Přesně tak. A co je ještě důležité, firmy jsou místně vlastněné, takže o nich rozhodují místní lidé, kteří tu žijí. Vyplácejí si tu dividenty, které pak investují zase dál tady v místě. U poboček zahraničních firem tohle není. To je zásadní rozdíl, co nám chybí, abychom budovali místně vlastněnou ekonomiku, aby společnost byla jako celek rezistentní. Když společnost bude společností zaměstnanců, nikoliv zaměstnavatelů, nebude odolná.
Co byste poradil komukoliv s neotřelým podnikatelským nápadem?
Ať zaklepe u nás. Budeme se mu snažit co nejvíce pomoci, aby prorazil na světové trhy. Poskytujeme špičkovou podporu od úspěšných profesionálů a zkušených expertů ze startupového světa. Investujeme, propojujeme s mezinárodními partnery a pomáháme najít optimální cesty k financování, růstu i úspěšným exitům.