Designér Renzo Cargnelutti se při práci na ohňostroji inspiroval bezmála dvacet let starou písní Fire Water Burn s lehce provokativním klipem v podání alternativní rockové skupiny Bloodhound Gang. Na hudbu v něm rozverně tančí senioři v domově důchodců. Skladba přitom paradoxně nakonec v celém soundtracku vítězného italského představení vůbec nezazněla.

„Této show jsem věnoval mnoho času a úsilí, abych s ní byl spokojený. Jsem rád, že nejsem jediný, komu se líbila,“ poděkoval při předávání ceny Cargnelutti.

Vítěze volila patnáctičlenná odborná porota a rozhodovaly pouhé jednotky bodů. „Rozdíly byly opravdu minimální. Stanovily jsme si, že při festivalu půjde hlavně o divadelní a uměleckou formu ohňostrojů,“ poukázal na trumf italské show Jiří Morávek, hlavní producent festivalu.

Cenu Českého rozhlasu Hudba mezi ohni za nejlepší hudební doprovod letos získal tým Surex Polsko se skladbou Ohnivý závod. Stejný tým si odnesl i zvláštní cenu producenta za nejlepší design závazné části ohňostroje na skladbu The Race od skupiny Yello.

O divácké ceně ještě rozhodnutí nepadlo. Zájemci můžou hlasovat o nejlepší ohňostroj do pátku do tří hodin na Facebooku, vyhlášena pak bude ještě téhož dne večer. Příští ročník vyhledávané ohňostrojové soutěže zaplní nebe nad Brnem opět od 30. května do 24. června 2026. Jubilejní ohňostroj, který vypukne 13. června, bude 150. show v historii Ignis Brunensis.