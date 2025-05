Brněnský IDET se poprvé zaměří i na vesmír, ukáže také nový pandur

Bezpečnostní veletrhy Veletrhy IDET, PYROS a ISET budou na brněnském výstavišti otevřeny zítra a pozítří od 9 do 17 hodin. První dva dny jsou určeny pouze lidem starším 16 let, v pátek je IDET přístupný všem od 9 do 16 hodin. Veletrhy PYROS a ISET trvají až do soboty, kdy bude připraven program v podobě Dne bezpečnosti s podtitulem záchranáři dětem. Otevře se také expozice Ministerstva obrany ČR a Armády ČR a pokračovat budou i ukázky techniky a zásahů v IDET aréně. Vstupné vyjde online na 250 korun, na místě o stokorunu dráž.