Tím vším ožije už zakrátko brněnský park Lužánky. V pátek tam odstartuje jubilejní desátý ročník Ponava Festu, který již tradičně kromě doprovodného programu nabídne i hudební vystoupení z celého světa. „Největší peckou bude Ivan Mládek společně s Banjo bandem nebo Mucha,“ láká na české hvězdy koordinátorka Karolína Pavloková.

Mix metalu, jazzu a avantgardy pak z Itálie přinese hudební trio Ottone Pesante, českou premiéru zde zažijí i japonští Koenji Hyakkei, kteří ve světě prorazili nejenom asymetrickými takty a nečekanými hudebními zlomy, ale také smyšleným jazykem.

„Novinkou letošního roku je vstupné, které na tři dny činí 700 korun. Dříve bylo dobrovolné, ale snažíme se festival dělat kvalitní, k čemuž jsou peníze potřeba. I tak jsme se cenu snažili nastavit co nejpřátelštější,“ zmiňuje Pavloková.

Dodává, že oplocené bude pouze okolí pódií, například stánky s jídlem pořadatelé ponechají ve stylu otevřeného parku. „Ačkoliv budeme mít hlídače, počítáme s tím, že i tak se tam někteří dostanou bez vstupu. Doufáme ale, že v nich probudíme svědomí a na podporu festivalu si lístek koupí,“ věří.

Mňága u zámku v Bučovicích

Kdo méně sází na experimentální hudbu a více na českou klasiku, toho potěší svým programem Litava Park u zámku v Bučovicích na Vyškovsku. Poslední květnový víkend si tam mohou přijít poslechnout Michala Davida, Kamila Střihavku i skupiny jako Mňága a Žďorp nebo Verona.

„Lokalita je dobře dostupná z Brna, Kyjova, Vyškova nebo i Olomouce. V těsné blízkosti areálu se nachází dostatek parkovacích míst, vlakové i autobusové nádraží, k dispozici jsou i volné ubytovací kapacity v hotelu přímo u zámku Bučovice a v okolí,“ vyzdvihuje pořadatelka Klára Mars.

Výhradně české zastoupení, avšak v rockovějším duchu, čeká začátkem června na návštěvníky Slavností Břeclav. Festival, pyšnící se pódiem přímo pod zdejším zámkem, svou energetickou hudbou rozproudí Dymytry, Harlej nebo Traktor. Komu by nálož tvrdé muziky nestačila, 4. až 5. července se může vydat na Vesuf Fest nedaleko Boskovic na Blanensku, který nabízí podobný repertoár.

Mladou generaci potěší na konci července svým harmonogramem festival Pop Messe, na pódiu totiž nebudou chybět největší hvězdy současné klubové scény. Brněnský velodrom tak na konci června rozezní svým energetickým synthpunkem slovenské duo Berlin Manson, umění se slovy předvede raper MC Gey a návštěvníky roztančí DJ NobodyListen. „Každý den má navíc svého zahraničního headlinera, což je skupina Orbital, raper JME nebo Róisín Murphy,“ zmiňuje vedoucí marketingu Tomáš Pokorný.

Dodává, že letos se organizátoři zaměřují na postupné zlepšování kvality a rozšiřování doprovodného programu. „Oblíbené byly procházky po velodromu, letos budou až do Kamenné kolonie,“ zmiňuje. Tu navíc o víkendu 20. až 22. června oživí vlastní festival, Kamenka open, který se nejenom díky své hudbě v duchu reggae, funku a soulu pyšní rodinnou a pohodovou atmosférou.

Koncerty ve vozovně, u vinic i hradu Veveří

Právě na komorní a menší festivaly je jižní Morava bohatá, stejně jako na obří akce. Kdo kromě hudby miluje také víno, může už v pátek vycestovat do Vinařství Lahofer v Dobšicích na Znojemsku, kde se na festivalu Hudba na vinicích představí kapela Wohnout.

Pokud by to ovšem někomu do víkendového programu nezapadlo, není třeba zoufat. Až do konce prázdnin se nejenom tam, ale i ve vinařstvích Sonberk v Popicích a Château Valtice na Břeclavsku prostřídá mnoho známých interpretů, mezi nimiž budou Lucie Bílá, Čechomor nebo No Name.

Vinařství navíc nejsou jediná netradiční místa, kam lze za muzikou vyjet. Koncerty v tramvajové vozovně nebo na parníku či žesťové nástroje znějící z nádvoří Špilberku si od 13. června připravil Brno Brass Fest. „Nebojíme se přivést hudbu tam, kde ještě nebyla,“ avizuje ředitelka festivalu Kristýna Ratajová.

Právě žesťový Brass Fest je důkazem, že letní festival neznamená pouze moderní hudbu. To utvrzuje také Concentus Moraviae, který startuje poslední květnový den. V Kurdějově na Břeclavsku přenese posluchače do období baroka, v Mikulově zase nabídne ochutnávku středověké Lovaně.

Celorepublikový festival Hrady si za stanoviště v kraji zvolil Veveří. Začátkem srpna se tam prostřídá Divokej Bill, Visací zámek, Wanastowi Vjecy nebo Ben Cristovao.

Ve funk-soulovém rytmu se v červenci ponese open air festival Groove Brno 2025 u Brněnské přehrady. Po osmnácti letech přichází s velkou novinkou. „Groove fest byl dvouměsíční festival, který měl koncerty různě rozeseté. Nyní jsme jej ale kompletně překopali a udělali z toho dvoudenní open air,“ podotýká produkční Lucie Karafiátová a láká na jména jako Cory Wong či Candy Dulfer.