Progresivní brněnský festival Pop Messe láká na hudbu, kino i procházky

10:18, aktualizováno 10:18

Přes šedesát hudebníků vystoupí od čtvrtka do soboty v prostorách brněnského velodromu na pátém ročníku progresivního hudebního festivalu Pop Messe. Hlavní hvězdou je irská zpěvačka Róisín Murphy, bývalá členka dua Moloko, která prozradila, že do Brna přiveze i afrobeatovou verzi své nejznámější skladby „The Time Is Now“.