Legendárnímu brněnskému klubu zbývají poslední dny, na podzim bude k nepoznání

Tento týden už začaly přípravné práce. „Po neděli najedou bagry a začne se to tady shrnovat. Pojali jsme to z gruntu, stavba bude zcela nová. Půjde to poměrně rychle. Stavba je z prefa dílů, aby byl provoz zavřený na co nejkratší dobu,“ přiblížil postup prací Roman Šebela, jednatel společnosti MIG, která objekt vlastní.
Autorem architektonického návrhu je Zdeněk Sendler, který budovu pojal tak, aby přirozeně splynula s okolní zelení. Nový objekt má evokovat ležící kmen porostlý mechem, čemuž odpovídá i plánované dřevěné obložení fasády. Výrazným prvkem se stane prosklená stěna, která opticky propojí interiér přímo s parkem.
Zásadní proměnou projde i vnitřní dispozice, která má vyřešit dosavadní provozní nedostatky. Jeviště, které dříve tvořilo bariéru mezi klubem a restaurací, se přesune do západní části objektu, čímž se sjednotí úroveň podlah. „Umožní to obrovskou multifunkčnost, propojování sálu a restaurace,“ vysvětlil jednatel. Budova navíc povyroste o jedno patro, kde vznikne dětská kavárna či zázemí pro soukromé akce a oslavy.
K současné podobě budovy v brněnském Králově Poli má sice řada místních nostalgický vztah, technický stav objektu je však už natolik špatný, že nic jiného než demolice a novostavba nepřicházelo v úvahu.
Proměnu, která vyjde investora na téměř 100 milionů korun, vítá i vedení městské části. „Jsem velmi ráda, že vlastníci objektu přistoupili z mého pohledu k citlivé rekonstrukci. Myslím si, že je to místo, které překračuje hranice Králova Pole, je to zvuk celé České republiky,“ uvedla starostka městské části Andrea Pazderová (ODS) s tím, že měřítkem úspěchu pro ni budou reakce lidí.
I přes moderní háv a vysokou investici má Šelepka zůstat přístupná běžným návštěvníkům. Majitelé slibují, že se z podniku nestane luxusní restaurace. „Nechystáme tady fine dining. Máme v plánu normální hospodu pro lidi, takže plzeň, svíčková, řízek,“ ujistil Šebela. Pokud půjde vše podle plánu, první hosté by se do nového podniku a klubu měli podívat už letos v listopadu.