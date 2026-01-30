Legendárnímu brněnskému klubu zbývají poslední dny, na podzim bude k nepoznání

Hudební klub Šelepka, jak ho během 55 let znaly generace Brňanů, brzy nenávratně zmizí. Do budovy, v níž se psala historie místního bigbítu, se v nejbližších dnech zakousnou bagry a těžká technika. Současný objekt, který už podle majitelů i návštěvníků dosluhoval, půjde kompletně k zemi.

Tento týden už začaly přípravné práce. „Po neděli najedou bagry a začne se to tady shrnovat. Pojali jsme to z gruntu, stavba bude zcela nová. Půjde to poměrně rychle. Stavba je z prefa dílů, aby byl provoz zavřený na co nejkratší dobu,“ přiblížil postup prací Roman Šebela, jednatel společnosti MIG, která objekt vlastní.

Hudební klub Šelepka zahájil v lednu 2026 rekonstrukci.
Autorem architektonického návrhu je Zdeněk Sendler, který budovu pojal tak, aby přirozeně splynula s okolní zelení. Nový objekt má evokovat ležící kmen porostlý mechem, čemuž odpovídá i plánované dřevěné obložení fasády. Výrazným prvkem se stane prosklená stěna, která opticky propojí interiér přímo s parkem.

Zásadní proměnou projde i vnitřní dispozice, která má vyřešit dosavadní provozní nedostatky. Jeviště, které dříve tvořilo bariéru mezi klubem a restaurací, se přesune do západní části objektu, čímž se sjednotí úroveň podlah. „Umožní to obrovskou multifunkčnost, propojování sálu a restaurace,“ vysvětlil jednatel. Budova navíc povyroste o jedno patro, kde vznikne dětská kavárna či zázemí pro soukromé akce a oslavy.

K současné podobě budovy v brněnském Králově Poli má sice řada místních nostalgický vztah, technický stav objektu je však už natolik špatný, že nic jiného než demolice a novostavba nepřicházelo v úvahu.

Proměnu, která vyjde investora na téměř 100 milionů korun, vítá i vedení městské části. „Jsem velmi ráda, že vlastníci objektu přistoupili z mého pohledu k citlivé rekonstrukci. Myslím si, že je to místo, které překračuje hranice Králova Pole, je to zvuk celé České republiky,“ uvedla starostka městské části Andrea Pazderová (ODS) s tím, že měřítkem úspěchu pro ni budou reakce lidí.

I přes moderní háv a vysokou investici má Šelepka zůstat přístupná běžným návštěvníkům. Majitelé slibují, že se z podniku nestane luxusní restaurace. „Nechystáme tady fine dining. Máme v plánu normální hospodu pro lidi, takže plzeň, svíčková, řízek,“ ujistil Šebela. Pokud půjde vše podle plánu, první hosté by se do nového podniku a klubu měli podívat už letos v listopadu.

