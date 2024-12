Brno plánuje rozmach trolejbusů. Jsou ekologičtější a vydrží déle než autobusy

Trať na Kamechy vyjde na dvě miliardy Po mnoha letech slibů začnou v příštím roce první přípravné práce v terénu na prodloužení tramvajové trati v Bystrci na sídliště Kamechy za necelé dvě miliardy korun. Zatím tuto oblast obsluhují autobusy, za pár let tam ale začnou tunelem ze současné konečné na Ečerově jezdit tramvaje.

Jde o poslední takto významnou investici do kolejí na delší dobu. Plány na obnovu trati od Stránské skály do Líšně jsou u ledu, případné prodloužení jiné ze Starého Lískovce do Bosonoh pak v úplných počátcích. Jediné, co dál pokračuje, jsou nákupy nových tramvají.