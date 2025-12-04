Přehled změn ve veřejné dopravě na jižní Moravě. Cestování načerno se prodraží

Jízda načerno by se mohla už brzy prodražit na celé jižní Moravě. Navýšení pokuty na 2 500 korun při dodatečné platbě by se mohlo kromě Brna nově týkat i zbytku kraje. Vedení hejtmanství totiž uvažuje o jejím plošném zavedení od ledna. A chystají se i další změny v krajské hromadné dopravě počínaje polovinou prosince.
Představení vlaků Moravia od Škody Transportation, které si objednal...
Představení vlaků Moravia od Škody Transportation, které si objednal Jihomoravský kraj. (září 2022) | foto: Anna Vavríková, MAFRA

„Ve čtvrtek krajští radní rozhodli o tom, že by přirážka ve výši 2 500 korun byla i v regionální dopravě,“ uvedl Jiří Horský, ředitel firmy Kordis, která koordinuje hromadnou dopravu v kraji.

V současnosti černí pasažéři za jízdu načerno v regionálních spojích zaplatí na místě pokutu tisíc korun a později 1 500. V Brně však sazbu při pozdějším doplácení zvedli od října na 2 500.

V Kordisu se poslední dobou zabývali také palčivým tématem kelímků, protože se objevily úvahy o zákazu nosit je dovnitř vozů. „V některých oblastech a zejména v regionální dopravě řidiči dlouhodobě berou kelímky jako nebalenou potravinu a neumožňují nástup předními dveřmi. V městské dopravě je, jak jsem pochopil i z reakcí cestujících, přístup trošku jiný. Nic proto měnit nebudeme,“ prohlásil Horský. Rozhodnutí o vpuštění či nevpuštění cestujícího s kelímkem tak dál závisí na konkrétním dopravci a řidiči.

Nedojde ani ke změnám v přepravě koloběžek, o nichž Kordis uvažoval. V současnosti se liší cena za převoz na základě jejich délky. Za stroje do 120 centimetrů tak cestující nadále neplatí a přeprava těch delších vyjde na poloviční jízdné.

Přepravní podmínky však Kordis změní v případě zvýšení slev na jízdném. „Pokud by nová vláda rozhodla o navýšení slev pro studenty a seniory, umožnili bychom cestujícím výměnu jízdenky bez přirážky, která tam normálně je,“ předeslal Horský.

Posílení vlakových spojů i úprava časů

V neděli 14. prosince nastane celostátní změna jízdních řádů, k níž se v několika případech přidá i jih Moravy. K významnějším změnám patří upravený provoz na vlakové lince S41 mezi Brnem a Moravským Krumlovem, potažmo Ivančicemi, kde vlaky nově pojedou v hodinových intervalech po celý víkend.

Především kvůli odpolední nedělní špičce posílí spojení z Břeclavi do Brna. Spoj vyrážející v 17.44 z Břeclavi, který dříve jezdil jen v turistické sezoně, bude nově fungovat celoročně v sobotu i v neděli. O nedělích přitom vlak pojede už z Hodonína, kde podle Horského nastupuje významný počet studentů.

Páteřní linka S2 jezdící mezi Letovicemi, Brnem a Křenovicemi co do rozsahu nedoznává žádných změn. Kvůli změně časových poloh expresů mezi Brnem a Prahou, které jezdí po stejné trati, se však výrazně změní časové polohy osobních vlaků. Počet spojů zůstane zachovaný.

Velké železniční výluky jihomoravské cestující na rozdíl od minulých let v příštím roce nečekají. „Jediná delší výluka bude kvůli opravě kolejí od stanice Sokolnice-Telnice přes Křenovice na Holubice v období od 13. srpna do 21. října,“ upřesnil Horský. Zbylé výluky mají být v rámci dní, maximálně necelý měsíc.

Kordis se také pochlubil svým novým vyhledávačem spojení. Prozatím je v testovacím provozu, Horský jej označuje za model nové generace. „Nevyhledá spojení jen ze zastávky na zastávku, ale z místa A do místa B,“ poznamenal ředitel. Vyhledávač by tak například měl umět vyhodnotit nejen to, jaká zastávka je nejbližší, ale i jaká je pro cestujícího nejvýhodnější. Po otestování bude k dispozici i v aplikaci Poseidon.

