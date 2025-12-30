Hromadná bitka cizinců na zahradě v Brně, několik aktérů naháněli policisté

Hromadná bitka několika cizinců se odehrála v úterý okolo poledne na zahradě rodinného domu v brněnských Holáskách. Tři muži skončili po konfliktu v této okrajové části města na ošetření v nemocnici. Podle prvotního oznámení bylo do rvačky zapojeno sedm cizinců. Část aktérů z místa odjela dvěma auty, policisté je zakrátko vypátrali a zastavili v ulici Dornych v širším centru.
Policisté vypátrali a zastavili dvojici aut po hromadné bitce v brněnských...
Policisté vypátrali a zastavili dvojici aut po hromadné bitce v brněnských Holáskách. | foto: PČR

Kriminalisté vyloučili, že by měl u sebe některý z útočníků střelnou zbraň. Dva muži nicméně utrpěli bodnořezná zranění způsobená zřejmě nožem.

Policisté nyní provádějí prvotní úkony vyšetřování. Zjišťují například, co hromadnému konfliktu na zahradě domu předcházelo.

„Na místo jsme vyslali naše posádky. Nakonec se ukázalo, že jde o dvě lehká poranění a u jednoho zraněného bylo nutné další vyšetření,“ sdělil mluvčí záchranářů Lukáš Dvořáček.

„Nezranění účastníci bitky podávají vysvětlení na služebně. Na základě zjištěných informací stanoví kriminalisté právní kvalifikaci případu,“ uvedl policejní mluvčí Pavel Šváb.

Právní kvalifikace případu se bude odvíjet také od míry poranění trojice mužů.

Oznámení o bitce přijali policisté krátce po poledni. Po několika minutách následně vypátrali a zastavili nahlášená auta včetně vozu značky Mercedes. Národnost cizinců zapojených do bitky mluvčí neupřesnili.

