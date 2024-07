Vše o hrobu na pár kliků. Digitalizace ulehčuje práci, někde však sází na papír

Podle zákona o pohřebnictví je každá radnice povinna zajistit řádnou správu svého pietního místa. Jestli však zůstane u papírů, nebo je převede do digitálního pasportu, je na nich.

U brněnských hřbitovů začal v roce 2013, hotový je pro všechny civilní hroby, v současnosti se pracuje na rozvoji digitalizace vojenských a válečných hrobů. Přes „apku“ člověk najde přesné místo, kde leží hledaný zemřelý, kdo spočinul v daném hrobě, zobrazí si je podle typu nebo zjistí volná místa.

Spousta toho jde zařídit i prostřednictvím Brno iD, třeba prodloužit stávající nájemní smlouvu. „Dále si tak lidé mohou objednat zahradnické práce či výzdobu hrobu na konkrétní příležitost, například Dušičky či narozeniny,“ líčí mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.

Existuje i interní aplikace pro odbor životního prostředí a samozřejmě rozsáhlý interní systém pro správce hřbitovů, kde je popis zeleně, mobiliáře, ale i dokumenty o všem, co se na hrobě událo – výkop, uložení uren, žádost o exhumaci…

Upozornění v e-mailu

Druhým rokem má hotovou digitalizaci všech čtyř hřbitovů taky Břeclav. Je ve formě mapy, kde jsou modrou barvou zobrazena volná hrobová místa nebo ta nemající platnou smlouvu. Červenou barvou jsou značené čestné hroby.

„Kliknutím na hrobové místo se zobrazí informace o rozměru, typu hrobu i době trvání nájmu a také fotografie. Vyhledat lze hrob, kolumbárium, vsypovou loučku nebo urnový hrob, a to buď podle pozice na mapě, podle čísla hrobu, nebo příjmení zesnulého,“ přibližuje za město Ivana Solaříková.

To v Blansku, Hodoníně nebo Znojmě digitalizaci pro veřejnost nemají. Člověk se ale u správce hřbitova prý dozví vše na místě a zdarma. „Podle jména nájemce, zemřelého nebo čísla hrobu lze dohledat vše potřebné, co pozůstalý chce. Správa provádí také přepisy nájemců hrobových míst, odpovídá na dotazy advokátních kanceláří při řešení dědických řízení,“ líčí za znojemský městský úřad jeho mluvčí Pavel Kovařík.

Tam, kde digitalizovali, však mluví i o usnadnění práce správcům hřbitova. „Pasport hřbitova je velmi přehledný, interaktivní a snáze dostupný veřejnosti. Pro místní samosprávu je velkým ulehčením administrativy spojené s pronájmem hrobových míst, kterou jsme předtím řešili pouze tištěnou verzí a složitým vyhledáváním v dokumentech,“ uvádí starosta Otnic na Vyškovsku Pavel Mezuláník (KDU-ČSL).

Stejnou zkušenost sdílí i Telnice. Místostarostka Bohumila Hrazdírová (TOP 09) vyzdvihuje třeba hlídání nájemní doby, její ukončení a zasílání upozornění včas do e-mailu obce.

Základem jsou letecké snímky

Modernizaci vítá třeba i brněnský genealog a nakladatel Ivo Sperát, který se asi dvacet let živí tvorbou rodokmenů. „Je to výborné v tom, že nemusím navštěvovat hřbitovy, když sháním některá data, která podléhají ochranné době (zákon na ochranu osobních údajů a zákon o matrikách – pozn. red.) 100 let u narození, 75 u úmrtí a svateb. Když to mají hřbitovy na internetu, ušetří to velmi mnoho času,“ líčí.

Poukazuje přitom, že jsou i organizace a specializované servery různých nadací, které to samé dělají pro genealogii, a kolikrát ani sám správce neví, že taková databáze už funguje na internetu.

Že by mu ale digitalizace vzala práci, se nebojí. „Člověk se v rámci hřbitovů dostane maximálně sto, sto padesát let nazpátek. Většinou na náhrobcích bývají dvě tři generace, a to už je spíše výjimka. Často to bývá tak, že když se obnovuje náhrobek, tak se nejstarší data předků dají pryč, protože už je pozůstalí třeba ani neznali. A připíšou se naopak ta aktuální. Takže digitalizace je dobrý pomocník, ale z toho se rodokmen sestavit nedá,“ dodává Sperát.

Základním kamenem pro tvorbu komplexních pasportů hřbitova jsou detailní letecké snímky. „Při tvorbě pasportu vytváříme ortofotomapu (dílo složené z mozaiky leteckých snímků – pozn. red.) o rozlišení jeden centimetr na pixel. Z ní provádíme geodeticky přesné zaměření hrobových míst. Pokud jsou hroby pod stromy, využíváme mobilní laserový skener,“ nastiňuje Drahomíra Zedníčková, výkonná ředitelka společnosti TopGis, která se specializuje na letecké snímkování, tvorbu dat a provoz geoinformačních systémů pro města a obce.

Podle ní je ideální společně s pasportizací hřbitova pořídit to samé také pro zeleň a mobiliář. „Na jednom místě pak bude mít vlastník kompletní informace pro plánování údržby a rozvoje hřbitova,“ podotýká Zedníčková.