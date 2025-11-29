Vitaj ve vinohradě! láká nová deskovka. Hra se dá zpestřit pitím vína

Loni představila svou první deskovou hru zaměřenou na Krkonoše, kam se před pár lety přestěhovala z Brna. Jihomoravské přátele tím však Michaela Cichrová trochu nahněvala. A tak ve spolupráci s ilustrátorkou Denisou Klimentovou vytvořila jednu hru i pro ně, aby viděli, že na jižní Moravu nezapomněla.
V deskovce Vitaj na Vinohradě! od Michaely Cichrové se hráči stávají vinaři ze čtyř vinařských podoblastí jižní Moravy a sbírají žetony prostřednictvím čtyř druhů karet. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

„Jsem pyšná, že jsem vyrostla v prostředí, kde je každý soused tak trochu strejda a kde se můžete kdykoli přizvat na oběd tam, kde vás právě zastihne poledne. Vlídnost a srdečnost, která je pro zdejší lidi typická, se jinde ve světě těžko hledá,“ popisuje Cichrová svůj vztah k domovu.

Princip její novinky Vitaj na Vinohradě! je jednoduchý. Herní deska se dělí na čtyři části, představující vinařské podoblasti jižní Moravy. Každý hráč si na začátku vybere jednu a stává se vinařem, který ji reprezentuje. V průběhu hry sbírá žetony a vítězí ten, kdo jako první nasbírá plný počet.

Žetony lze získat díky čtyřem druhům herních karet. První obsahují vědomostní otázky o vinařství a regionu. Druhé přinášejí události, se kterými se vinař musí vypořádat. Třetí odkazují na skutečně existující místa, často lokální podniky. Čtvrté se do hry přidávají tehdy, když si hráči přejí hraní zpestřit pitím vína. Do hry tak přibudou různé úkoly nebo vtipné momenty na probuzení pravé moravské atmosféry.

Když Cichrová na přípravu hry vzpomíná, vrací se k výjezdům na reálné vinohrady. „Říkala jsem si, že to bude v pohodě, že hodně těch vinařů znám. Bohužel jsem si vybrala přelom jara a léta, vedle vinobraní pracovně nejnabitější vinařské období. Takže bylo šíleně těžké přijet a dát dohromady časové možnosti s jednotlivými podniky. Protože i když se to nezdá, Morava je obrovská a přejíždění trvá dlouho,“ přibližuje nejnáročnější část své práce na hře.

Další hra se zaměří na pivovary

Zároveň však dodává, že vše bylo ku prospěchu. „Když začínáte projekt, ještě ho nemáte úplně zhmotněný a chcete tam ty podniky dostat, je nejlepší za nimi osobně přijet. Tak jim ukážete sebe, svoji energii a představíte svůj nápad tak, aby mu věřili,“ shrnuje Cichrová zásadní přínos času stráveného objížděním vinařství.

Podniky, které se rozhodly mít svou herní kartičku, si předobjednaly deset kusů hry. Ty mohly umístit do ubytovacích prostor nebo je prodávat. Od některých má autorka už i ohlasy.

„Provozovatelé ubytování v Mutěnicích u Hodonína se mi ozvali, že u nich pobyl starší pár, kterému moji deskovku půjčili. A pán jim pozdě v noci psal, zda nemají ještě nějaké víno, že už s manželkou všechno vypili, ale ještě nedohráli,“ vypráví se smíchem Cichrová.

Nyní již pracuje na dalších hrách, z nichž jedna má k vinohradům tematicky poměrně blízko. „Tentokrát se zaměřím na pivovary. Bude to takové dospělejší a postavené na opileckých příbězích,“ prozrazuje Cichrová.

