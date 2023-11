Brněnskou legendu nahradí prémiové byty, ze známého hotelu zbylo jen torzo

Za dobu svého fungování se stal oblíbeným cílem Brňanů i přespolních. Do hotelu Myslivna, známé stavby v lesích nad Pisárkami, mířili na svatby, oslavy narozenin či promocí, nebo jen tak na výlet zakončený v restauraci. Z její zahrádky se pak mohli kochat jedinečným výhledem na Brno.

Před pár lety lidé o tuto možnost přišli, hotel zavřel. A znovu už se neotevře. Místo hostů k němu zamířily stavební stroje, které objekt do konce roku zcela zbourají. Na jeho místě do roku 2026 dělníci vybudují šestipatrový rezidenční komplex Nová Myslivna asi za dvě miliardy.

„Vznikne polyfunkční objekt bydlení hotelového typu a apartmánů. Celý komplex doplníme o wellness, fitness, vyhlídkovou restauraci na střeše a další s tím spojené služby,“ oznamuje za investora, jímž je firma Nová Myslivna, Miroslav Gebas. Bytů má být zhruba 90, k nim přibudou hotelové apartmány.

Inspirace okolní zelení

Brněnský ateliér Kyzlink Architects se při návrhu inspiroval okolní zelení. „Jako základní vznosnou myšlenku jsme zvolili stromy a les jako takový. Vzali jsme stromové patro neboli koruny dřevin a pomyslně si je rozřezali na jednotlivé plátky, tedy podlaží. Každý má trošku jiný tvar. Tím pádem nám to vytvořilo půdorysné stopy. Někdo by tomu mohl říct vrstevnice stromového patra,“ popisuje architekt Jan Kyzlink.

I s ohledem na unikátní zelenou lokalitu skýtající navíc výhled na město přímo z části oken a balkonů půjde o prémiové bydlení. Přibližný ceník není dosud známý, ale dá se očekávat, že pro běžné Brňany budou byty jen stěží dostupné.

I přesto se nemusejí obávat, že by jim komplex zůstal zcela uzavřený, což ostatně zdůrazňuje i investor. „Vyhlídkovou restauraci a terasy vytvoříme zejména pro využití všech příchozích se zachováním původní myšlenky jako místa pro setkávání,“ ujišťuje Gebas.

Tamní výletní podnik, jehož základy sahaly až do 60. let 19. století, navštěvovali i známí spisovatelé Jiří Mahen, Vladislav Vančura nebo Rudolf Těsnohlídek. V době druhé světové války v místě vyrostla nová budova, k níž v roce 1987 přibyl tříhvězdičkový hotel se 120 pokoji.

Tehdejší podobu si komplex ponechal až do konce, město do něj nechtělo investovat. Po tříletém snažení se ho před dvanácti lety za 65 milionů zbavilo, i když původně žádalo více než dvojnásobek.

Zajímavá stavba, ale ne památka

Hotel po dalších letech fungování dospěl až do stavu, kdy ho kvůli špatné statice musejí stroje srovnat se zemí. V cestě investorovi na rozdíl od jiných případů nestáli ani místní památkáři. Ti jej před časem nezařadili na seznam možných kulturních památek.

„Demolicí hotelu přišlo Brno o zajímavou a velkoryse pojatou stavbu dokládající úroveň a podobu československé architektury na sklonku normalizace, důvod k památkové ochraně jsme však neshledávali jako dostatečný,“ vysvětluje Michal Konečný z brněnské pobočky Národního památkového ústavu. Podle něj hodnota objektu spočívala v téměř dochovaném interiéru, jehož součástí byla i umělecká díla vytvořená pro tuto stavbu.

Předchozí vlastník, firma Top Estates, získal územní rozhodnutí pro Novou Myslivnu od stavebního úřadu loni, později projekt prodal nynějšímu majiteli. Za společností se stejným názvem stojí Martin Šinogl, který má pod sebou autoservisy Ford Rašino ve Vídeňské a Jihlavské ulici v Brně nebo v Kuřimi.

Záměrem zahrnujícím hotel naváže na dřívější využití. Podstatnou část však nově zaujmou zmíněné byty, přestože lokalitu stávající územní plán vymezuje jako smíšenou plochu obchodu a služeb. V ní je totiž přípustná i stavba pro bydlení, pokud její rozsah nepřesáhne polovinu výměry prostoru.

A to podle magistrátních úředníků projekt Nové Myslivny splňuje. „Projekt je v souladu s funkčními i prostorovými předpisy územního plánu. Odpovídá charakteru a významu místa,“ říká mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.

Protože komplex vyroste na kopci, řešilo se, zda se nestane novou dominantou města. „Není však výškovou stavbou, bude mít maximálně 20,5 metru. Byl zakreslen do panoramatu Brna ze Špilberku, pohled na krajinu nezmění,“ tvrdí Poňuchálek.

Lokalita leží na území Kohoutovic, pěšky se tam pochopitelně vydávali i lidé ze sousedního Nového Lískovce. Tamní radnice by chtěla na cestě ke komplexu postavit novou rozhlednu, a to nedaleko už jedné stojící. Tuhle věž paradoxně přerostly okolní stromy, slouží tak spíš jako altán než vyhlídka. „Zatím je to vize, protože původní návrh byl ambiciózní. Jeho náklady by se dnes pohybovaly okolo 25 milionů korun,“ podotýká novolískovecká starostka Jana Drápalová (Zelení).

