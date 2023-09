V souladu s přírodou. Manželé na farmě tvoří sýry i pestrou krajinu

Přes 150 stromků, jež zatím dvojice vetkla do země, zároveň pasoucím se zvířatům poskytuje stín. „Máme tu třeba jeřáby oskeruše, dřeviny typické pro tuto krajinu jako solitéry. V důchodu z nich budu pálit kořalku,“ směje se Stanislav.

Hospodářství u kozy a petržele se rozkládá v Mouřínově na Vyškovsku, kam vede pouze jedna silnice z Bučovic a ta zde končí. Kolem obce mají manželé už celkem dvanáct hektarů pozemků, na nichž pasou své padesátihlavé stádo. „Před jedenácti lety jsme si pořídili pár koz a oveček, protože jsme chtěli dobré a zároveň eticky získané mléko pro děti. A začalo nás to bavit,“ svěřuje se Petra s tím, jak postupně budují svou zvířecí skupinu či přikupují a rozšiřují pastviny. V domě mají sýrárnu včetně komůrky, kde sýry alespoň šest týdnů zrají.

Cílem majitelů farmy je nabízet kvalitní a zdravé potraviny, u jejichž vzniku stojí spokojená zvířata a krajina plná života. Kromě různých druhů sýrů vyrábějí i kefír či tvaroh. „Denně máme asi třicet litrů mléka, na dojírně dvacítku koz a stejný počet oveček. Některá zvířata jsou na dojení ještě mladá,“ popisuje Petra a dodává, že zvětšovat stádo už spíš nechce, důležité je zlepšovat kondici zvířat a pastvin.

V ideálním případě koza zvládne nadojit dva až tři litry mléka denně a ovce jeden až dva, takže teoreticky by manželé mohli mít každý den klidně osmdesát litrů mléka, jenže k tomu směřují postupně. „Když člověk nechce používat moc chemických léčiv a podobných věcí, musí trochu kopírovat přírodu a vybírat si do stáda nejsilnější a nejodolnější jedince,“ vysvětluje farmářka. Stejně se s manželem snaží zlepšovat i samotné pastviny – buď přirozeným ekologickým vývojem, nebo zatravňováním, čímž se zlepšují i „mléčná čísla“ u zvířat.

Věčně čerstvá a narostlá tráva

Na farmě na okraji Ždánického lesa žijí také dva koně, slepice a kachny – indičtí běžci na lovení slimáků. A hlavně tři psi, z toho dvě border kolie, které mají pastevectví v krvi. Největším pomocníkem a pracantem je pes Mupík, ten žene kozy a ovce každý den na pastvu.

O dojení, krmení a sýry se stará hlavně Petra, její manžel pracuje v právnické firmě a pomáhá rodinu živit. Farma si na sebe vydělá, ale zisk zatím neprodukuje. Louky, na nichž se padesátihlavé stádo dojných koz a ovcí prohání, obhospodařují manželé Kutáčkovi regenerativním způsobem, jenž spočívá v tom, že po přepasení zůstane docela dost trávy, která rychle regeneruje a není vyžraná až na zem.

„Většinou paseme v relativně malé ohradě padesát krát padesát metrů, každý den v nové. To je dobré jak pro zvířata, která mají ráda čerstvou trávu, tak pro pastviny, protože nejsou vystaveny neustálému okusování a mají dost času pěkně narůst znova,“ popisují.

Petra Kutáčková pochází z městských paneláků, ale už v dospívání se angažovala v ekologickém hnutí a pomáhala lidem z města přicházet k zemědělským produktům. „Už tehdy mě téma zemědělství přitahovalo. Ta potřeba, že člověk musí chránit zemi prostřednictvím jídla, protože každý může ovlivnit to, jak se hospodaří nebo co se s půdou děje. Třeba jen tím, že si vybere jídlo z nějakých velkochovů, nebo naopak biopotravinu, šetrně vypěstovanou plodinu, produkt od spokojených zvířat,“ vypráví.

Pletené svetry i vlněné přikrývky

Kromě dojných východofríských ovcí si manželé nově pořídili ještě pět shetlandských, které mléko nedávají a jsou nenáročné. „Dojné kozy a ovečky potřebují bohatou výživu, takže je nemůžu nechat na pastvině tak dlouho, protože jsou pak už hladové a mají málo mléka. Tak za nimi ještě pošleme jiné ovečky, aby po nich pastviny spásly,“ usmívá se majitelka farmy.

Shetlandské ovce zase disponují jemnou vlnou, která je velmi žádaná, proto z ní vzniká příze a následně pletené svetry. Z vlny z východofríských ovcí by podnikaví manželé zase chtěli vyrábět vlněné přikrývky, například pro lidi s alergií na peří. „Babička teď synovi plete svetr z první příze z jarního stříhání. Vlnu jsme dali do malé firmy, která ji vyčistí a namotá na cívku,“ svěřuje se Stanislav. Z jarního stříhání mají 170 kilogramů vlny, na svetr jsou potřeba dvě kila.

Kromě svých pozemků se farmáři snaží podpořit změny také v obci. Podařilo se jim třeba obnovit starou třešňovou alej, jejíž stromy se už rozpadaly.

„Kdyby se o tu alej nikdo nepostaral, zanikla by, protože novou už pak nikdo nevysází. Tak jsem se toho raději chytil rychle ještě teď, to nikdo nic neřekne. Děti si tam chodí na třešně, a když na jaře stromy kvetou, vypadá to v aleji jako na svatební cestě,“ popisuje Stanislav nadšeně.