V centru Brna točí k protestní petici pivo a chystají se k Blatnému

„Tržby jsou zanedbatelné, ale o tom to ani být nemělo. Nechceme provokovat tím, že budeme hlásat, ať všichni přijdou a zaplníme hospodu. Chceme jen dát najevo náš nesouhlas s kroky vlády,“ sděluje manžel jednatelky Ivan Zelinka.

Známý podnik na ulici Veveří totiž momentálně neslouží pouze jako hospoda, ale také jako petiční místo, což oznamuje i nápis u vchodu. „Díky tomu nás nemůžou zavřít, ani pokutovat lidi, co jsou vevnitř,“ vysvětluje Zelinka fintu doporučenou právníky.



U baru se sbírají podpisy pro iniciativu Chcípl PES, která v neděli do Prahy svolává demonstraci za zachování provozu restaurací zavřených kvůli vládním opatřením proti koronaviru.

Tomáš Franzki, který u Čtyř růží pracuje jako číšník, však chystá ještě vlastní akci. Na příští sobotu plánuje od 15 hodin pochod k domu ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) v Jinačovicích kousek za Brnem. „Chceme mu tam položit rakev, udělali jsme i nějaké parte, protože pan Blatný nás se svým ‚PSEM‘ zabil,“ oznamuje Franzki.

Akci, kterou označuje jako „smuteční průvod za lidskou důstojnost, pravdu, občanský názor, svobodu projevu, mezilidské vztahy, sociální kontakt, úctu ke druhým, důvěru ke vládě, čest a svobodu“, hodlá nahlásit úřadům.

„Proč by mělo být nevhodné jít k jeho domu? Panu Blatnému nepřijde nevhodné, co dělá s námi lidmi? Kolik už jich spáchalo sebevraždu nebo se jich ocitlo v situaci jako já, kdy jim hrozí, že skončí na ulici? On taky nebere ohledy, ani na rodiny s dětmi,“ má jasno Franzki.

Policisté přichází denně

Šéfové Čtyř růží s touto iniciativou nic společného nemají, ale s pohledem svého číšníka na aktuální situaci souzní.

„Myslíme, že lidi se dají nasměrovat k tomu, aby se chovali zodpovědně, rozumným způsobem. Pan Babiš si stěžuje, že na jaře lidi poslouchali a teď ne, ale není se čemu divit,když vláda dělá takové nesmyslné a chaotické kroky, které kolikrát nemají logiku. V takovou vládu už lidé nemůžou mít žádnou důvěru,“ míní Zelinka.

Šenk se s manželkou rozhodli znovu zpřístupnit před Vánoci, v tomto týdnu bylo otevřeno ve všední dny od 16 do 20 hodin. „Nebo do příjezdu policie,“ podotýká číšník Franzki.

Hlídky přichází na kontrolu do Čtyř růží prakticky každý den, někdy i třikrát. Podle instrukcí tvůrců petice Chcípl PES se k nim má obsluha chovat s respektem a trvat na tom, že se nejedná primárně o provozovnu, ale o petiční místo. Při výzvě k uzavření má reagovat slovy: „Tohle nemůžu udělat a neudělám to.“ Hosté by do komunikace s policisty vstupovat neměli.

„Musím říct, že veškeré kontroly policistů proběhly v rozumném a klidném duchu. My se na ně nezlobíme a víme, že je to jejich práce, není tam žádná averze. Vzájemně si řekneme, co si říct musíme,“ podotýká Zelinka.

Policie potvrdila, že zařízení ve středu města opakovaně kontrolovala. „Případ jsme oznámili k řešení správnímu orgánu,“ informuje mluvčí Bohumil Malášek s tím, že k zavření podniku nemají policisté nástroj.

Bude ze mě bezdomovec, bojí se číšník

V podniku jsou si vědomi, že jejich počínání může mít následky. „Ale strach nemám. Zažil jsem éru komunistů, před kterými jsem se neohnul, a nemíním se po cinkání klíči v devětaosmdesátém klanět k zemi ani tomuto režimu,“ říká Zelinka.



Návštěvníci si podle něj sami zodpovědně sedají dál od sebe, navíc se počítají v jednotkách. „Jsou tu třeba čtyři lidi. Jedna denní tržba byla 1031 korun, další 720,“ vyčísluje číšník Franzki. „Takhle se ze mě stane bezdomovec. A nebudu sám,“ lamentuje.

Jednatelé zatím žádného ze zaměstnanců nepropustili. „Chceme podnik udržet, abychom byli připraveni znovu poskytnout služby, na které jsou lidé zvyklí. Ale den ode dne je to těžší a těžší. Když vám někdo sebere práci, je to náročné i psychicky,“ zdůrazňuje Zelinka.

„Pořád se mluví o náhradách, které ale nikdo neviděl. Ministr Havlíček vykládá, že dostaneme sto procent mzdy, ale až potom, co zaplatíme zaměstnancům a další náklady. To všechno musíme zaplatit ze svých peněz, ale jak dlouho to můžeme vydržet? Pan Havlíček vůbec nežije v realitě. V gastru je navíc obrovské množství lidí, kteří dělají na dohodu o provedení práce, protože chodí na méně hodin. Ti jsou vyautovaní a nedostanou nic,“ doplňuje.

Zelinku může těšit alespoň podpora, která se mu dostává na sociálních sítích. „Samozřejmě někteří píší i nepěkné věci, ale o těch si myslím svoje. Kdo dostává výplatu a ještě třeba má volno, těžko pochopí, v jaké jsme kůži,“ říká Zelinka.