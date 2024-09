Místo nástupu do vězení se řítil ulicemi Brna, zastavil ho až náraz do semaforu

Honička začala v pondělí po 13. hodině, kdy šestatřicetiletý řidič nerespektoval červenou na křižovatkách a ve vysoké rychlosti se řítil ulicemi Brna.

Nepohyboval se jen v pruzích určených pro auta, vzal to i přes úseky a pásy, které jsou určené pouze pro tramvaje.

„Po pěti minutách ujíždění na mokré vozovce skončilo pronásledování na ulici Dornych, kde šofér dostal smyk a havaroval do semaforu,“ uvedl policejní mluvčí Petr Vala. Naboural i policejní vůz. Žádného chodce nezranil.

Z místa se ještě pokoušel utéct, ale marně. Policisté ho zpacifikovali a naložili do auta. Při identifikaci pak přišli na to, že se muž vyhýbá vězení. Za jaká provinění, mluvčí nespecifikoval. Jen doplnil, že ještě v pondělí večer muž putoval do věznice.

„Dále bylo zjištěno, že má dva platné zákazy řízení,“ dodal Vala s tím, že řidič také odmítl test na alkohol a drogy.

Policisté teď pondělní honičku vyšetřují a žádají další řidiče, které tento šofér s bílým BMW ohrozil, aby se ozvali na linku 158.