Na jejich profilu nenajdete žádné negativní recenze, všechny tipy se nesou v pozitivním duchu. „Obě víme, že každý může mít někdy špatný den. Nechceme sdílet negativní věci a někoho poškozovat,“ vysvětluje Lovětínská. Pokud jim někde nechutná nebo se jim tam nelíbí, jednoduše špatnou zkušenost na sociálních sítích nesdílí.

Největšímu úspěchu se mezi jejich tipy těší gastro. V minulých letech byly dokonce i v nominační komisi gastronomického průvodce Gourmet Brno. Na jejich profilu však najdete i tipy na sekáče, výstavy, přednášky nebo památky. „Ty jsme teď ale trochu zanedbávaly. Chceme v budoucnu lidem poradit, co ukázat v Brně turistům,“ zmiňuje Lovětínská.

V prvních příspěvcích vůbec neukazovaly tvář a komentování videa pro ně bylo také velkým strašákem. Přestože obsah na sociálních sítích byl pro dvě introvertky výstupem z komfortní zóny, dnes už se nestydí v podniku vytáhnout mobil a natočit se při jídle.

Většina tipů pochází z jejich vlastních pochůzek nebo zkouší podniky, na které se ptají jejich fanoušci. Občas si je provozovatelé zvou sami. „Měsíční výdaje za kafíčko se nám zvýšily,“ vtipkuje Lovětínská.

Práce na plný úvazek

Ze začátku tvořily pouze pro hrstku kamarádů. „Pořád nás překvapuje, že naši tvorbu sledují i cizí lidé,“ říká influencerka s úsměvem na tváři. Z koníčku, který vzešel z hlavy Sedláčkové, se dnes stala práce na plný úvazek. „Sestříhání jednoho videa mi zabere okolo tří hodin. Když k tomu přidám ještě administrativu, návštěvu podniků a další věci, je z toho celý den,“ přibližuje Lovětínská.

Překvapivé je, že Holky z Brna vlastně nejsou z Brna. Původem pochází z Vysočiny a jižních Čech. V Brně na sebe narazily na seznamovací akci před nástupem na vysokou školu. „Danču jsem si tam hned vyhlídla. Je to ten typ člověka, se kterým se prostě chcete bavit,“ vzpomíná Lovětínská na jejich první setkání.

Poté, co složila státnice na právech, kývla své kamarádce na nápad s doporučováním zajímavých míst v Brně. „Už jsme měly nějaké know-how o tom, kam zajít a co je tady zajímavého. Chtěly jsme to předat lidem, kteří odtud nejsou,“ popisuje hlavní myšlenku projektu.

S postupem času se tak z dlouholetých kamarádek staly spolupracovnice. „Práci si běžně dělíme napůl. Danču ale čekají státnice, takže se profilu teď věnuju víc já,“ odhaluje Lovětínská.

Úspěch slaví také párty

Svou komunitu už Holky z Brna budují i mimo éter sociálních sítí. „Napadlo nás, že by bylo super udělat holčičí párty na míru. Prostě párty, na kterou bychom samy chtěly jít,“ popisuje.

Holky z Brna tak mají na kontě už několik klubových akcí, třeba s písněmi od skupiny ABBA, Lady Gaga, Pitbulla nebo poslední zaměřenou na songy z minulé dekády. K překvapení všech sklidily velký úspěch. „Je úžasné vidět naše fanoušky naživo, nejenom jako číslo na internetu,“ pochvaluje si Lovětínská.

Přestože Holky z Brna nemůžou zahřívat stále stejné židle, rády se do ověřených podniků vrací. „Mám ráda Rebelbean kavárny, hlavně tu v Černých Polích. Ráda čtu, takže taková kavárna v knihkupectví Martinus je pro mě ráj. Z jídla doporučuju pizzerii ZAZA a bistro Bratrs, často chodím i do Dezertíny,“ vyzdvihuje ze svého dlouhého seznamu oblíbených podniků.