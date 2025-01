Čtyřnásobný nájem nás zničí, volají školky i skauti. Hodonín hledá kompromis

Ze současných 230 korun za metr čtvereční by se totiž s platností od 1. ledna letošního roku platilo 840 korun. Jednalo by se o téměř čtyřnásobné navýšení, což by pro mnohé znamenalo existenční problémy.

„Už jen zvýšení nájemného o polovinu ze současné částky by nám způsobilo výrazné finanční potíže,“ zmiňuje Zdislava Paulíková, ředitelka mateřské školy v Sídlištní ulici, která je příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje.

Kvůli negativním reakcím ze strany ředitelů, ale i místních, proto vedení města od razantního zvýšení ustoupilo. Prozatím. „Nájmy nějakým způsobem zvednout musíme. Současné ceny nejsou udržitelné, neměnily se deset let a neodpovídají tomu, jak stoupají náklady. My do údržby prostorů vkládáme peníze, a pokud jej využívají nekomerční subjekty, tedy neziskové a příspěvkové organizace, tak se nám toho zpátky nevrací moc,“ vysvětluje místostarosta Ondřej Fialík (Pro Hodonín) s tím, že v blízké době plánuje diskusi se zástupci organizací.

Mnoho z nich dál zůstává v nejistotě, zda se budou muset vyrovnat se skokovým zvýšením nájmů, nebo město přistoupí na výhodný kompromis. O něm se už přitom jednou jednalo, pro zástupce organizací však nebyl o moc lepší a na prosincové zasedání zastupitelstva se proti němu přišli vyhranit.

„Pro ně, tedy nekomerční subjekty, rozložili nájem do tří let, pro komerční do dvou. I tak měla cena stoupnout v prvním roce o 66 procent,“ vysvětluje nespokojenost opoziční zastupitel David Herzán (Pozitivně pro Hodonín), který je taktéž proti návrhu radních. Protože si ovšem uvědomuje, že současné ceny nájmů opravdu udržitelné nejsou, vnímá variantu rozdělení do delšího časového horizontu za nejpřijatelnější. „Byl bych ale pro delší dobu, než jsou jenom tři roky,“ dodává.

Hrozí osekání kapacity

Jednou z organizací, která na zasedání zastupitelstva vyjádřila nesouhlas, byla právě Mateřská škola Sídlištní. Ačkoliv by část peněz zaplatil její zřizovatel, tedy Jihomoravský kraj, podle ředitelky Paulíkové by to zdaleka nepokrylo potřebné náklady. „Do mateřských škol neproudí peníze z téměř žádných projektů, národního plánu rozvoje a dalších zdrojů, takže financování povinných aktivit je stále náročnější,“ vysvětluje.

Protože vyhrazuje prostor i dětem se speciálními potřebami, musela by snížit kapacitu, ohrožené jsou zejména logopedické třídy. „To by v Hodoníně, kde jiná logopedická péče chybí, znamenalo velký problém. Myslím, že by byla škoda, kdyby v okresním městě něco takového chybělo,“ přidává se zastupitel Herzán.

V případě, že vedení města na vyhovující kompromis nepřistoupí, může být jednou z variant ukončení provozu celé školky a hledání lokality mimo Hodonín. Podle Paulíkové navíc mateřské školy čelí mnoha dalším problémům. Jako příklad uvádí jednání o zrušení odkladů školní docházky, slučování škol nebo nové povinnosti a zákonné úpravy, ačkoliv mateřinky nemají na jejich zpracování potřebné zaměstnance. „Takový počet neznámých vytváří velký pocit nejistoty. Když se ještě přidají pochybnosti ohledně nájemních prostor, přesáhne to míru, která je snesitelná,“ tvrdí.

Ohrožení organizace i jejích členů se bojí také hodonínský Junák, jednotka českého skautu. „Museli bychom razantně zvýšit členský příspěvek, což může vyloučit děti ze sociálně slabších rodin,“ říká vedoucí střediska Přátelství Hodonín Sebastian Komínek.

Ačkoliv výše nájemného doposud známá není, již nyní se spolek snaží najít náhradní prostory. „Rádi bychom získali nějakou klubovnu do svého vlastnictví, nebo jiné prostory, ovšem do bezplatné výpůjčky. Tak je to běžné v mnoha skautských střediscích po celé republice,“ podotýká Komínek.

V takovém modelu fungování skauti platí jen spotřebované energie. Peníze, které ušetří za nájmy, tak mohou věnovat akcím nebo do obnovy vybavení. „Rozpočet naplňujeme zejména z členských příspěvků od rodičů, ale také od samotných vedoucích. Ti sami fungují bez nároku na finanční odměnu,“ vysvětluje Komínek, proč se chtějí vydat touto cestou.

Jinde zdražují o pár korun

Za ohroženou Herzán označil i Základní školu Na Pohodu, oblastní spolek Českého červeného kříže, základní uměleckou školu, Oblastní charitu Hodonín a mnoho dalších. „Většina z nich pomáhá vychovávat hodonínské děti, proto je třeba k nim přistupovat střídměji,“ míní Herzán.

Místostarosta Fialík ovšem podotýká, že i v případě zvýšení nájmu na původně navrhovanou částku 840 korun za metr čtvereční by neziskové a příspěvkové organizace platily stále menší nájem než komerční subjekty, které taktéž využívají městských budov.

„Na základě studie jsme stanovili cenu nájmu městských budov tak, aby byla srovnatelná s tržními nájmy. Plnou výši ovšem platí pouze komerční nájemci, ti nekomerční ji mají o čtyřicet procent nižší,“ upozorňuje.

Nicméně podle Herzána měly organizace problém zejména s nárazovým navýšením a rychlým vydáním rozhodnutí. „Bylo to jako blesk z čistého nebe, nikdo s tím nepočítal. Rada s tím navíc přišla až poté, co příspěvkové organizace odevzdaly návrhy na rozpočty na tento rok, takže vyšší náklady za nájem do něj nestihly zahrnout,“ poznamenává.

Nejedná se navíc o jediné město na jihu Moravy, kde letos zvyšují nájemné. Pravidelně o čtyři koruny zdražují ve Znojmě od roku 2023, poslední navýšení je naplánováno na příští rok. „Bylo to nutné, důvodem je vysoká míra inflace a skokový nárůst nákladů v posledních letech. I tak ale chtělo město zdražování rovnoměrně rozložit,“ přibližuje mluvčí města Petra Šuláková.

O necelých šest korun za metr čtvereční zvýšili nájemné oproti minulému roku v Břeclavi, o pět a půl koruny pak ve Vyškově.