Zakazují jízdu na bruslích a skateboardu. Cedule na náměstí budí emoce

Proto město novými výstražnými cedulemi obnovilo zákaz jízdy na kolečkových bruslích a skateboardu po celé šíři hlavního náměstí.

Mezi místními se ale strhla lavina nesouhlasu. „Kolečkové brusle ničí dlažbu? Já bych byla spíš ráda, že to na většinou mrtvém náměstí aspoň trochu ožije,“ napsala na Facebooku třeba Michaela Ivánková. Další se přidali s tím, že není divu, že z Hodonína odcházejí mladí lidé. „Město za chvíli vymře a evidentně to nikomu nahoře nevadí,“ dodává další z rozčilených Denisa Polášková.

Vedení ale argumentuje tím, že zákaz není nic nového. „Cedule tam byly vždycky, jen byly menší a už zničené,“ tvrdí místostarosta Ondřej Fialík (Hnutí pro Hodonín).

Slovo „zákaz“ na cedulích je ale trochu zavádějící. „Je to pouze informační apel, na základě kterého nemůže městská policie udělit žádnou pokutu,“ vysvětluje celou situaci ředitel strážníků Jindřich Vašíček. Strážníci tak lidem na bruslích a skateboardech maximálně domluví.

Aby za jízdu dostali výtržníci nějaký postih, muselo by to být ošetřeno vyhláškou nebo oficiálním dopravním značením. „Na zastupitelstvu bychom museli nejdřív případnou vyhlášku schválit – a to nevím, jak by dopadlo,“ konstatuje za opozici Terézia Mlýnková (Hodoňáci).

Takovou vyhlášku zatím na radnici nepřipravují. „Momentálně to není na stole, ve vedení jsme nic takového neřešili,“ potvrzuje místostarosta.

Ředitel městské policie naopak tvrdí, že ve hře byly i dopravní značky. „Nepřistoupilo se k tomu i proto, že by to spíše vizuálně znehodnocovalo náměstí,“ dodává Vašíček.

Na náměstí chodí i maminky s dětmi a návštěvníci místních lázní. Sportující děti jim podle vedení města kazí zážitek. „Nejenže ničí majetek a dělá to rámus, ale prostě to na náměstí nepatří. Od toho je skatepark,“ uvádí mluvčí radnice Josef Horníček. Park leží dva kilometry od náměstí na konci města.