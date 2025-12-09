Prohlášení vzdorující zastupitelé poslali zároveň také celostátnímu předsednictvu ANO, které o návrhu na jejich vyloučení z hnutí bude rozhodovat ve středu. „Přílohou je materiál s projekty, které v tomto volebním období řešíme, a z důvodu jejich vysoké rozpracovanosti jsme se rozhodli koalici neopouštět, cítíme odpovědnost vůči voličům,“ zdůraznil René Černý, který je jedním z rebelů.
Jihomoravské vedení hnutí v pondělí i přes nepřítomnost rebelů schválilo návrh Schillerové na jejich vyloučení z ANO. K odchodu je vyzvala už před půl rokem po propuknutí bitcoinové aféry exministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS), protože vládnutí s ODS je podle ní pro hnutí reputačním rizikem. Zastupitelé odmítající opustit brněnskou koalici poukazují, že se v hnutí neměří stejným metrem pro všechny.
„Zarážející pro nás je, že někteří členové krajského předsednictva, kteří jsou sami v koalici s ODS ve svých městech, hlasovali pro naše vyloučení. Při uplatňování kolektivní viny, která nyní dopadá na Brno, a to pouze na magistrát, by tak museli být vyzváni k odchodu z koalice s ODS všichni členové hnutí ANO napříč celou Českou republikou,“ prohlásili rebelové.
V regionu mají konkrétně na mysli poslance Patrika Pařila vládnoucího v Pohořelicích na Brněnsku společně s občanskými demokraty v čele s Miroslavem Novákem. Sám Pařil tam působí jako místostarosta. A dále také poslankyni Lenku Dražilovou, která je stále ještě místostarostkou Blanska vedeného krajským šéfem ODS Jiřím Crhou. Ten hnutí ANO nedávno vypověděl koaliční smlouvu, což Dražilová nese nelibě. Raději by s ODS ve městě dál spolupracovala.
Poctivě plníme program, tvrdí rebelové
Rebelující zastupitelé trvají na tom, že jako členové ANO nikdy nepoškodili dobré jméno hnutí. „Naopak, celé předchozí tři roky poctivě plníme volební program hnutí ANO, se kterým jsme do voleb šli,“ řekl Černý.
|
ANALÝZA: Babišův problém jménem Brno. Vazby ANO a ODS se mu nedaří přetrhat
Za nefér označili vzdorující členové hnutí z Brna to, že při povolebním vyjednávání, jichž se účastnila i Schillerová, nikdy nepadla zmínka o tom, že by neměli uzavřít koalici s ODS. „A nyní po třech letech, necelý rok před koncem volebního období, kdy bychom se měli soustředit na práci na všech našich projektech, nás krajské předsednictvo nutí koalici opustit. A pro neuposlechnutí této výzvy nás dokonce navrhují k vyloučení,“ podivují se společně.
Redakce iDNES.cz si vyžádala společné prohlášení deseti zastupitelů, které dostalo krajské i celostátní vedení hnutí. Černý však dokument odmítl vydat. „Nepřijde nám vhodné dávat prohlášení médiím dříve, než jej dostane předsednictvo,“ vysvětlil a vrátil se k bitcoinové aféře, do níž podle něj není zapleten jen Pavel Blažek, ale i končící ministr financí Zbyněk Stanjura z Moravskoslezského kraje.
Rebelové věří, že jim podaří přesvědčit celostátní předsednictvo a z hnutí nebudou vyloučeni. Jeho součástí je však i Schillerová, která je velmi blízkou spolupracovnicí šéfa hnutí Andreje Babiše. Právě on jako první na začátku června řekl, že by ANO mělo brněnskou koalici opustit. Následně totéž zopakovala i Schillerová.
Na její popud v polovině června krajské vedení hnutí schválilo výzvu 13 zastupitelům z ANO k odchodu z koalice. Těm se z čela města odcházet nechtělo a krajské vedení záležitost neřešilo s odkazem na sněmovní volby. Na začátku listopadu Schillerová stanovila ultimátum k vypovězení koaliční smlouvy do konce stejného měsíce.
|
ANO v Brně zůstává v koalici. Vyměnili hodnoty za funkce, říká Schillerová
Tento krok učinili pouze tři zastupitelé Miroslav Kubásek, Pavel Outrata a René Novotný. Ty spojuje fakt, že v říjnu jako jediní zástupci brněnské koalice kandidovali ve sněmovních volbách pod vedením jihomoravské jedničky Schillerové. Zmíněný Outrata se jako nejvýše postavený z této trojice následně stal poslancem.
V Brně vládne široká koalice klubu ODS s TOP 09 (16 členů), KDU-ČSL se STAN (10), SOCDEM (3) a právě hnutí ANO. Po svém ustanovení držela drtivou většinu 42 z 55 zastupitelů. Po oznámeném odchodu tří politiků ANO do opozice tak klesla většina na 39 zastupitelů