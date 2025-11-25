Pekárna v brněnském Albertu byla prolezlá hmyzem, inspekce ji zavřela

Živé i mrtvé hmyzí škůdce objevili pracovníci Státní zemědělské a potravinářské inspekce při kontrole pekárny, která je součástí prodejny řetězce Albert v brněnských Zábrdovicích. Prostor pro pečení proto inspektoři uzavřeli, zbytek obchodu funguje dál.
Státní zemědělská a potravinářské inspekce uzavřela pekárnu v obchodním domě Albert v brněnské Tkalcovské ulici poté, co v ní našla živé i mrtvé hmyzí škůdce. | foto: SZPI

Potravinářská inspekce o nálezu hmyzu v obchodním domě v Tkalcovské ulici informovala na svém webu Potraviny na pranýři.

„Byl uložen zákaz užívání prostor výroby pekařských výrobků, včetně přímo navazujících prostor umyvárny, mrazicího zařízení a přípravny pečiva včetně dopeku,“ uvedla inspekce.

Ta zároveň zahájí řízení o udělení pokuty. Zbytek obchodu Albert v Zábrdovicích uzavřen nebyl a funguje normálně dál.

19. února 2025
