V Brně se otevřou historické vodojemy, podzemní chrámy lákají i filmaře

Areál dotvářejí na povrchu návštěvnické centrum a nový volně přístupný park. „Vodojemy prošly citlivou rekonstrukcí pod vedením architekta Davida Prudíka, která mimo jiné dva z nich zpřístupnila i bezbariérově. Už od provizorního otevření prvního z nich v roce 2020 jsou jednou z nejpoptávanějších turistických památek Brna a vyprodané termíny prohlídek nás utvrzují v tom, že investice téměř 150 milionů korun byla smysluplná,“ uvedla brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS).

Brněnský radní Jiří Oliva (SOCDEM) je označil za „podzemní chrámy“, které se stanou velkým turistickým lákadlem. „Věřím, že o ni bude srovnatelný zájem například s vilou Tugendhat,“ zmínil radní brněnskou památku zapsanou na seznamu UNESCO.

Vodojemy na Žlutém kopci vznikly kvůli posílení vodovodní soustavy rozrůstajícího se Brna postupně v letech 1874, 1894 a 1917. Svému účelu sloužily až do roku 1997. Poté se na ně téměř zapomnělo. První nádrž přivítala návštěvníky v roce 2020 ve zkušebním režimu. V témže roce se vodojemy staly Turistickou novinkou roku na webu Kudy z nudy.

„Nejstarší vodojem z roku 1874 je skutečně evropským unikátem. Můžete jej vidět pouze v Brně a třech místech v Anglii, v blízkosti Londýna. Brno tím získává další velkou atraktivitu, která nemá v Evropě obdoby,“ vyzdvihl znalec brněnského podzemí Aleš Svoboda.

Od roku 2020 až do března 2022 si mohli lidé prohlédnout jen první zásobárnu, i přes omezení byly nicméně prohlídky vyprodané. Na podzim stejného roku se pak po předchozí rekonstrukci znovu otevřel první vodojem a přidal se k němu i druhý cihlový.

Zároveň začaly práce na zpřístupnění třetí, betonové dvoukomorové nádrže a na rekonstrukci bývalého domku strážného. Objekt po rozebrání a opětovném postavení poslouží jako návštěvnické centrum, kde lidé najdou veškeré informace, pokladny, toalety, posezení a zcela nově také výtah. Ten ústí do prvního cihlového vodojemu, který byl podzemní chodbou propojen s třetím betonovým vodojemem, a umožňuje tak vstup do obou i lidem s pohybovým omezením.

Unikátní prostory lákají i filmaře

Zároveň čekají politici i provozovatelé z Turistického informačního centra Brno velký zájem filmařů z řad studií Netflix nebo Disney. Poptávka po natáčení ve vodojemech je podle nich veliká, a to i od zahraničních produkcí. Konkrétní projekty nemohou prozradit, ale do letních prázdnin by podle nich mělo proběhnout první natáčení.

Všechny tři nádrže v jejich plné kráse uvidí zájemci poprvé tento pátek. „Až do neděle 24. března jsme rozšířili otevírací dobu a návštěvníci nejenže poprvé vstoupí do betonového vodojemu, ale užijí si všechny prostory jinak díky působivým audiovizuálním instalacím,“ řekla ředitelka Turistického informačního centra Brno Jana Janulíková. Podle ní se rovněž připravují koncerty vážné hudby.

„Prostory už jsme začali nabízet pro účely krátkodobých pronájmů, například pro společenské či relaxační akce. Dovedu si představit, že vymyslíme něco jako meditace ve vodojemu,“ doplnila.

V obou cihlových vodojemech se návštěvníci mohou těšit na ochutnávku festivalu Prototyp, jehož plná verze je v plánu na podzim. V betonové nádrži předvedou instalaci s názvem Critical Level hudební a mediální umělci Jiří Suchánek a Petr Bradáček.

Čekají davy lidí

Běžná otevírací doba vodojemů bude poté od středy do neděle mezi 10 a 18. hodinou. Návštěvníci dostanou možnost si vybrat, zda chtějí absolvovat prohlídku s klasickým průvodcem nebo bez, případně mohou využít nabídky audioprůvodců v několika jazycích či informačních brožur.

Nový plnohodnotný režim umožní navýšit dosavadní limit počtu návštěvníků. Minimálně zpočátku se dají očekávat davy zájemců, kteří si budou chtít prohlédnout mysteriózní podzemní katedrály, jež podle brněnského turistického centra nemají v Evropě obdoby. I přes různá provozní omezení dosud zpřístupněné zásobárny vody vidělo téměř 32 tisíc lidí.

Rezervace a zakoupení vstupenek jsou možné online, v infocentrech turistického informačního centra i přímo na místě v obnoveném domku strážného. Základní vstupné je 350 korun, děti do 15 let, studenti a důchodci mají vstupenku za 250 korun. Nejmenší do šesti let jdou do vodojemů zdarma. Rodinné vstupné stojí 800 korun.